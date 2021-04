Hoy, estudiantes reclamarán por el inicio de clases presenciales

COMPARTIR

















Postergados, abandonados, decepcionados, son algunas de las palabras que eligen quienes integran la comunidad del Antártida Argentina. Uno de los colegios más nuevos, pero más deteriorados de la ciudad, con cerca de 700 estudiantes que aún no comenzaron las clases.

RIO GRANDE.- Hoy, a las 16:00, estudiantes y familias que integran la comunidad educativa del Colegio Provincial Antártida Argentina (CPAA) realizarán una protesta en la esquina de las avenidas San Martín y Manuel Belgrano. Además, invitan a toda la comunidad de Río Grande a sumarse al reclamo. Josué Ruiz, vicepresidente del Centro de estudiantes del CPAA, conversó con diario El Sureño sobre el reclamo y la situación de la escuela.

Las mangueras contra incendios, una de las señaladas por estudiantes, docentes, no docentes y familias.

"Junto a Aldana Toledo, secretaria General y Carla Brites, presidenta del CE, tuvimos la iniciativa de hacer esto. Realmente, todo lo que tiene que ver con el iniciar clases o tener unas clases dignas no lo estamos recibiendo desde mediados del 2020", indicó Josué.







El Colegio Antártida Argentina comenzó a mediados de 2020 las clases virtuales, con el envío de trabajos. Sin embargo, es una realidad que de los más de 700 estudiantes que integran la matrícula, muy pocos tienen acceso a dispositivos con conectividad a internet, debido a la zona geográfica en que se encuentran.

Desde el Centro de Estudiantes se organizaron con ayuda de docentes, directivos, y algunas áreas del municipio para fotocopiar y hacer llegar las tareas a los compañeros. Con el inicio del receso de verano la promesa era que, en 2021, las cosas se normalizarían.

Aun con la promesa de iniciar las clases presenciales hoy, lunes 12 de abril, las obras en el edificio escolar parecen muy atrasadas.

“Pasó diciembre, enero y febrero. Estaba anunciado que todas las escuelas públicas retomarían la actividad el 19 de marzo. Antártida Argentina no inició, nuevamente no están cumpliendo como se debe con nuestro derecho a la educación. No empezamos clases ni presenciales ni virtuales. Recién después nos empezamos a percatar que la presencialidad no se daba por las condiciones en las que estaba la institución”, reclamó el estudiante.

El Centro de Estudiantes había comenzado a indagar sobre la situación edilicia y confirmó que se encontraba en total estado de abandono: “Estaba en un total deterioro, calderas obstruidas por material como maderas; una construcción comenzada en 2019 con una fecha de finalización de 150 días, de la que pasaron dos años. Ventanas rotas y otras situaciones”, describió Ruiz.

El estudiante aseguró que recién cuando las consultas y reclamos llegaron a oídos del Ministerio de Obras Públicas comenzaron las refacciones en el edificio: “Nos confirmaron que comenzaron a trabajar hace tres semanas. Y con cosas como el arreglo de ventanas y picaportes. Recién en 2021”, dijo.

El interrogante para la comunidad que integra el Colegio Provincial Antártida Argentina es por qué durante todos los meses de 2020, una vez que se dispuso el DISPO, las tareas no reanudaron: “En noviembre de 2020 se anunció que se iniciaban todas las obras públicas que tuvieran pendientes, tanto gobierno como municipio. En el Colegio Antártida Argentina no se iniciaron. Estamos lejos de la ciudad, pero aún así, no entendemos por qué no chequearon. Hoy estamos siendo vulnerados en nuestro derecho a estudiar”, insistió el joven.

El Centro de Estudiantes de CPAA se comunicó con otros Centros de Estudiantes de colegios secundarios y confirmaron que la mayoría, salvo por reparaciones menores, sí había llegado a tiempo con las fechas de inicio de la presencialidad: “Es lo normal, ventanas rotas, por ejemplo. Pero la magnitud de lo que vemos en el Antártida Argentina. Hoy en Río Grande, el único colegio que no está teniendo clases ni virtuales ni presenciales, es el nuestro”, afirmó.

“Yo estoy hace seis años casi en el CPAA -expresó Josué Ruiz-. Cursé todos mis años de secundaria ahí en el colegio. Estos problemas hoy se están tratando porque se están haciendo ver. Pero cinco años atrás el colegio ya estaba en estas condiciones. Totalmente desmantelado, no hay matafuegos, si tenemos una emergencia no tenemos nada para hacer algo al respecto, es un peligro”.

En cuanto a la protesta que programaron para el día de hoy en pleno centro de la ciudad Ruiz dijo: “¿Por qué llegamos a esta instancia? Porque no tenemos respuesta. A nosotros nos dieron la palabra, la ministra actual de Obras Públicas, nos aseguró que el lunes arrancaríamos las clases. Pero estamos a la espera de que sí arranquemos. Pero realmente el viernes fuimos a chequear, y había dos personas trabajando nada más, para un colegio de esa magnitud, y la situación se veía igual. Yo realmente no creo que sea posible arrancar el lunes con la presencialidad”.