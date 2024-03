Hoy es el Día de las Escuelas de Frontera, la Educación de Todos

En el Día de las Escuelas de Fronteras, alzamos las voces de los maestros rurales que hacen Patria, en la senda de Domingo Faustino Sarmiento.

RIO GRANDE.- Se estableció el 14 de marzo el Día de las Escuelas de Frontera en conmemoración a la promulgación de la Ley 19524 sancionada en el año 1972 para proteger justamente estas escuelas, ya que ningún argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado e inhóspito sea el lugar en que habite.

Existen aproximadamente unas once mil escuelas en zonas aisladas y de frontera en nuestro país que cumplen una tarea fundamental para el estado.

Generalmente tienen un solo maestro o maestra a cargo de todos los grados que no sólo enseñan a leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y muchas veces están tan lejos de los hogares que los niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas al cuidado abnegado de los docentes.

Una nación es soberana si educa a su pueblo. Sólo a través de la educación logramos transformar a los habitantes en ciudadanos.

En nuestra provincia nos enorgullecen los establecimientos con que contamos:

Escuela Provincial Nº 11 “Pioneros Fueguinos”, sobre la Ruta Nacional Nº3 -Ea. Sara.

Escuela Provincial Nº 17 “Comisario Ramón Luis Cortés”, en el Paso Fronterizo -San Sebastián.

Escuela Provincial Nº 37 “Patricio O´Byrne”, ubicada en el Casco Principal – Ea. Cullen.

Sarmiento y el progreso de América del Sur: La educación de todos

Volvamos a las palabras del Maestro de América en “Recuerdos de Provincia”, que inspiran presente cada mañana cuando las maestros de frontera elevan la celeste y blanca en la Puna y la Patagonia, en la Selva y la Cordillera, “el instinto natural me llevó desde los principios a echarme en un camino contrario. Desde niño he enseñado lo que yo sabía a cuantos he podido inducir a aprender…De allí han salido una multitud de jóvenes distinguidos que se han hecho una profesión religiosa de la enseñanza… Tal es el cuadro modesto de mis pequeños esfuerzos en favor de la libertad y el progreso de la América del Sur, y como auxiliares poderosos, la educación de todos… luchar para abrirnos paso a la Patria; y cuando lo hayamos conseguido trabajar por realizar en ella el bien que concebimos. Este es el más ardiente y el más constante de mis votos”.