Hoy declararán los padres y el hermano de Marianela Rago

Hoy retoman las audiencias en el juicio oral por el crimen de Marianela Rago Zapata, la joven hallada degollada y con 23 puñaladas en un departamento del barrio porteño de Balvanera, en el 2010.

BUENOS AIRES (Télam).- El juicio oral por el crimen de Marianela Rago Zapata, la joven hallada degollada y con 23 puñaladas en el departamento del barrio porteño de Balvanera que alquilaba en junio de 2010, continuará este lunes con las declaraciones de sus padres y hermano, quienes siempre apuntaron a la expareja de la víctima como el autor del homicidio, informaron fuentes judiciales.

La audiencia está prevista para este lunes a las 10:00 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, ubicada en la calle Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta.

Según indicaron las fuentes, en la segunda jornada del debate oral declararán como testigos Eduardo Rago y Patricia Zapata, padres de Marianela (19); Matías Rago Zapata, hermano de la víctima, y su pareja.

Por el crimen de Marianela, quien era oriunda de la ciudad fueguina de Río Grande y que fue asesinada el 27 de junio de 2010 y hallada un día después degollada y con 23 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Balvanera, se está juzgado a su expareja, Francisco Amador (36).

Durante la etapa de instrucción de la causa Amador fue sobreseído en cinco oportunidades, pero vuelto a procesar hasta llegar al juicio.

“Creo que Amador es quien mató a mi hija. Yo creo que esto fue un femicidio, más allá de que por la fecha en la que mató a Marianela no estaba aún sancionada la ley”, afirmó a Télam Patricia, previo al inicio del juicio.

Amador llegó al debate en libertad y acusado de “homicidio simple” -con pena de 8 a 25 años de prisión-, ya que la figura del “femicidio” que se castiga con prisión perpetua recién se incorporó al Código Penal a partir del 2013.

En la primera audiencia Amador aceptó responder preguntas de las partes y negó su responsabilidad del hecho ante los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner.

“Soy inocente, señores, no he cometido el crimen del que se me acusa”, afirmó al comenzar su exposición, que duró más de dos horas y media y en la que relató cómo conoció a Marianela en Río Grande y cómo fue su convivencia en Buenos Aires.

El hombre indicó que uno de los principales motivos por los que se produjo la separación a mediados del 2009 fue el “recelo que tenía a actividades cuando se juntaba con personas y celos a compañeros de la facultad” de la joven, y que la decisión “fue mutua”.