COMPARTIR

















Lo sostuvo el gobernador Gustavo Melella luego de entrar en vigencia las nuevas medidas restrictivas en todo el país. Aclaró que durante los controles serán inflexibles, al tiempo que destacó la campaña de vacunación a la población de riesgo fueguina.

RIO GRANDE.- Finalmente la provincia de Tierra del Fuego debió adherir a las medidas restrictivas dispuestas por Nación al ser considerado como un distrito con alto riesgo epidemiológico.

En diálogo con FM Fuego el gobernador Melella sostuvo que “tanto el Gobierno nacional como la provincia tienen la misma mirada en el sentido de que hoy tenemos que cuidarnos, que es importantísima la cuestión sanitaria y que hay que tomar todas las medidas de resguardo posibles”. Asimismo, agregó que “hay que lograr evitar que no se dé un crecimiento exponencial en los contagios y eso pueda someter a una presión muy fuerte el sistema sanitario”. Melella reconoció los esfuerzos que se llevan adelante para mantener la actividad económica, al tiempo de proteger todo el sistema sanitario provincial. “Es necesario que sigamos funcionando, trabajando”. El Gobernador sostuvo que Nación toma decisiones “en favor de todos”, aclarando que “durante las últimas medidas, la verdad es que no hay un freno a la producción del empleo, sabemos que hay algunos que no podrán hacerlo, tales como casinos, boliches o salones de fiesta grandes, que ya tenían restricciones. Pero la mayoría sigue. Tenemos que tener cuidado y eso es aplicar los protocolos en todos los lugares”.







Controles estrictos

Melella sostuvo que, tras mantener reuniones con los diversos sectores, comenzarán a realizar controles más estrictos en relación al cumplimiento, tanto de los protocolos sanitarios como de las restricciones dispuestas. “Si un vecino ve que no se cumple, hay que denunciar o decírselo al responsable del lugar. Si no lo cumplen, saben que se los va a clausurar, mínimamente por una semana, sea cual sea el rubro. Saben que hay una normativa, aplican los protocolos. Al principio había desinformación, muchos miran los canales de Buenos Aires, pero no somos Buenos Aires. Ya estamos trabajando sobre los protocolos en los salones infantiles que es distinto y se realizará una normativa diferente. Nosotros bajamos las normativas nacionales a nuestra provincia, adecuando cada situación.

Población de riesgo

En relación a la campaña de vacunación que la provincia lleva adelante, Melella aclaró que Tierra del Fuego es la única que ha comenzado a vacunar a personas mayores de 60 años. “Nosotros hemos decidido en el plan de vacunación inocular a la población de riesgo”. Asimismo, el Gobernador aclaró que en Tierra del Fuego se considera población de riesgo a todos aquellos mayores de 60 años, tengan o no factores de riesgo. “Después a todos los de factores de riesgo de 18 a 59 años”, aclarando que en los próximos días se detallarán cuáles patologías corresponden a dicho sector.

“Esto lo quiero aclarar, porque el virus ataca y donde más muertes se da es en la población de riesgo. Aquellos que no están en la población de riesgo, tienen que entender que primero hay que proteger a esa población donde el virus castiga”. El mandatario agregó que “hoy toda la vacunación está centrada ahí. Tierra del Fuego es la provincia que ha alcanzado esto”.