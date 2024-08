Harrington se reunió con profesionales del Municipio

El intendente del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a su gabinete, se reunió con los profesionales recientemente incorporados a la planta municipal y aquellos de mayor experiencia en la administración pública, en un desayuno realizado en la Casa de la Cultura. Esta decisión política de incorporar nuevos técnicos tiene como objetivo mejorar la respuesta del Municipio y elevar la calidad de la gestión.

TOLHUIN.- Durante el encuentro, el intendente Harrington dio la bienvenida a los nuevos profesionales e intercambiar experiencias de trabajo: “La charla es para conocerlos, para que entiendan cuál es el fin de esta incorporación. El tener recursos humanos preparados, formados dentro del ámbito municipal, nos hace elevar la calidad en la gestión”. El Intendente subrayó la importancia de haber logrado una ordenanza para la incorporación de profesionales en la gestión municipal e hizo hincapié en estar al servicio de la comunidad ya que “la capacidad humana se logra desde ahí”.

“Incorporarlos nos ayuda a dar respuestas desde el punto de vista técnico, y además del profesionalismo, puedan aportar desde la calidad humana, desde la empatía”, manifestó.

En relación a eso, Harrington evaluó que “en esta gestión hay que ponerse en el lugar del otro y para eso sumamos el conocimiento que tienen ustedes. Lo importante para nosotros es estar al servicio de la comunidad, y lo importante para nosotros es ser útil para el otro”, dijo.

El Intendente también alentó a los nuevos trabajadores del Municipio a ver esta oportunidad como un camino para crecer tanto profesional como personalmente. “Quiero que todos vean que tienen la oportunidad, que tienen un lugar y que aspiren a crecer. No solo en nivel profesional sino también crecer desde lo personal, de poder enseñar, de poder instruir a su compañero, de brindar conocimiento. De que tengan la paciencia y la empatía para poder compartir capacidades”, afirmó.

Finalmente, Harrington reflexionó sobre su propio proceso de aprendizaje y crecimiento, y exhortó a los presentes a contribuir al desarrollo de la gestión municipal: “Yo no estaría acá de no ser por el electorado. Tuve que aprender, me tuve que deconstruir en cuestiones de género. Tuve que aprender política, tener que incorporar conocimientos de economía, tuve que aprender un montón de cosas. Pero hubo un montón de personas que intervinieron en mi vida que me enseñaron a crecer. Y eso es lo que yo les voy a pedir a ustedes. Que nos ayuden a crecer en la gestión”, concluyó.

“Hoy son parte del Estado. Y por más que algunos se empeñen en decir que somos casta, nosotros tenemos la obligación de responder a eso con trabajo y con empatía”, subrayó Harrington, agregando que “si no, pasamos a hacer lo que otros dicen. Y yo no quiero ser eso. No perdamos el enfoque real. Tenemos las responsabilidades, y el objetivo es estar al servicio del otro. Es importante pensar en qué podemos aportar nosotros en nuestra vida cotidiana para mejorar el lugar que vivimos”, exclamó.

La reunión concluyó dejando un sentido de compromiso y motivación por parte de los nuevos profesionales, quienes se suman al equipo del Municipio de Tolhuin con la misión de contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad tolhuinense.