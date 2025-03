Harrington: «No me van a presionar ni con operetas mediáticas ni con amenazas de juicios políticos”

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, dejó en claro su postura frente a los intentos a lo que consideró como “operaciones” en su contra y reafirmó su compromiso con la comunidad. “Que nadie se confunda: a mí no me van a presionar ni por operetas mediáticas, ni con amenazas de juicios políticos desde el Concejo Deliberante”, sostuvo de manera categórica.

TOLHUIN.- Harrington subrayó que su gestión ha logrado relevancia política a través del trabajo diario y del compromiso con el desarrollo de Tolhuin. “Los vecinos saben el esfuerzo que hacemos para poner linda la ciudad, cuidar el entorno natural, generar y buscar inversiones, y cuidar a nuestra gente”, afirmó, destacando que el reconocimiento de la comunidad y de quienes visitan la ciudad es resultado del esfuerzo de toda la gestión.

En relación a las presiones externas y a intentos de imposición de figuras políticas en la escena local, el intendente fue claro al rechazar cualquier tipo de injerencia en la voluntad popular. “Por más que sean tiempos difíciles, no se confundan: no quieran venir a imponer nombres en Tolhuin. La comunidad ya demostró cómo elige, tanto a nivel local como nacional”, expresó.

Además, Harrington cuestionó la intencionalidad de ciertos medios de comunicación y actores políticos que buscan incidir en la realidad del Municipio sin conocer de cerca a los vecinos. “Si LetraP o cualquier otro medio quiere que lo lean y desea saber de qué lado estamos, que vengan a hablar conmigo y a preguntarle a la gente de Tolhuin. Se confunden si piensan que pueden venir a imponer candidatos. La gente sabe quién está, y quién no está, quién los cuida y quién no”, enfatizó.

El Intendente de Tolhuin también diferenció la idea de unidad de la simple acumulación de sectores sin un verdadero proyecto en común afirmando que “unidad no es lo mismo que amontonar o acumular”, dejando en claro que su prioridad seguirá siendo la defensa de los intereses de Tolhuin y su comunidad.

Finalmente, Harrington reafirmó su convicción de que la gestión debe hablar por sí misma y que su compromiso es con quienes buscan el progreso de la ciudad. “Querían mi opinión, acá está: no necesito que alguien hable por mí. Los que tienen empatía, los que quieren esta tierra, los que buscan progresar, van a saber entender. Defenderemos siempre los intereses de Tolhuin y su gente”, concluyó.