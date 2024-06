“Hacía mucho que no se me daba un partido así”

El héroe de la primera final del certamen Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional masculina fue sin dudas el arquero de Defensores del Sur, Coki Chávez, no solo por lo que atajó durante los 50 minutos que duró el juego sino, además, por ser pieza clave en la definición desde el punto penal que determinó que su equipo quedará arriba en la serie.

RIO GRANDE.- El pos partido, el experimentado arquero casi que no tuvo festejos con sus compañeros, mientras estos deliraban de alegría a puro grito y saltos, él prefirió aislarse con parte del cuerpo técnico y descargar todas las emociones que venía acarreando, verlo partido en lágrima como lo vimos, nos hizo dejarlo en paz y no molestarlo pese a que sus palabras eran las más esperadas por todos.

En el programa deportivo Fair Play que se emite por FM Fuego, 90.1, el arquero dialogó sobre todo lo sucedido en aquella primera y recordada final.

– ¿Qué te llevó a emocionarte tanto después del partido?

– Estaba muy emocionado por muchas razones. Hacía mucho que estaba esperando un momento así, no se me estaba dando y haber logrado el primer objetivo fue muy importante para mí, sobre todo porque no llegué de la mejor manera al partido, vengo arrastrando una contractura en el aductor.

– ¿El problema en el aductor es la pierna derecha, por eso le pegaste en el penal de zurda?

– Si es el aductor derecho, y por eso le pegué de zurda, era que entrara por ahí, fuerte al medio o que se me vaya a la tribuna, cerré los ojos y le di con alma y vida, por suerte me salió bien. El jueves antes del partido salí a caminar y por el hielo sufrí la lesión.

– ¿Cómo están viviendo este momento que han quedado a un paso de la gloria?

– Lo estamos viviendo muy tranquilo. Desde que comenzó el campeonato estamos todos muy tranquilos, no queremos acelerar muchos los tiempos, somos un equipo nuevo, con muchos jugadores jóvenes y no los podemos apurar o llenar de responsabilidades.

– ¿Cuál fue de todos los penales el más complicado?

– Todos fueron complicados, los penales son algo de intuición, algo de suerte, elegí un palo y tuve la suerte de atajar tres, quizás el más importante fue el último por la potencia del disparo, pero todos fueron importantes, sobre todo los que ejecutaron mis compañeros. Colo Chávez el arquero héroe en la primera final, dejó sus sensaciones tras ganar el primer punto que dejó a Defensores del Sur a un paso de gritar Campeón. El viernes puede definirse todo.

– ¿Cuánto sintieron la ausencia de tu hermano Gustavo?

– La experiencia que tiene el Mono es muy importante para todos, pero sobre todo para mí, siempre es bueno tener un poste de sus características, por lo que marca, lo que trasmite y la experiencia de tantos años, pero bueno, no lo pudimos tener en cancha en la primera final y de todas maneras la pudimos sacar adelante.

– Encima ustedes no sabían la razón de su ausencia.

– Al ver que no aparecía en la entrada en calor yo le preguntaba a mi hermano Mati qué pasaba con el Mono. Matías me decía que no contestaba los mensajes, mi señora lo llamaba y tampoco contestaba los llamados, y una vez que terminó el partido nos enteramos que estaba en la guardia del hospital por algo en mal estado que había comido, por suerte ya está bien y el viernes volverá a las canchas.

Viernes prometedor

¿El viernes será el día de la coronación o del alargue? desde las 21:00 se pondrá en marcha la segunda final del Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional masculina entre Defensores del Sur y Camioneros, donde el primero quedó con match point a su favor y toda la responsabilidad será del Verde, elenco que no le queda otra que salir a ganar o ganar del minuto uno.

Camioneros sufrió de varias bajas de importancia en la primera final, sin embargo dos de ellas volverán al primer equipo; Sebastián Delfor ya cumplió con la sanción impuesta tras ser expulsado en semifinales frente a Estrella Austral, mientras que Eri Zaraza recuperado de un desgarro también arriesgará en esta oportunidad pese a que llegará con lo justo.

Por el lado del Defe, la ausencia del Mono Chávez fue importante, aunque el equipo logró sacar el partido adelante, y en esta oportunidad volverá a darle minutos importantes a sus compañeros como el cierre de más oficio del equipo, por lo que ambos tendrá todas sus armas para librar una final para alquilar balcones.