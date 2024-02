Guyana critica el aumento de las tropas venezolanas cerca de zona de Esequibo

Guyana criticó el incremento de tropas militares de Venezuela en la frontera con el territorio Esequibo, rico en petróleo y cuya soberanía reclama Caracas.

TELAM.- Ambos países se comprometieron el año pasado a no hacer uso de la fuerza, en medio de un temor regional por un eventual conflicto, aunque la retórica beligerante no cesa.

La alarma la encendió un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que incluyó fotos satelitales de la ampliación de una base militar venezolana en la isla de

Anacoco, ubicada justo en la línea con el Esequibo.

“Hay algunas inconsistencias entre la postura diplomática y militar” de Venezuela, dijo a última hora de ayer el ministro guyanés de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, en reacción al reporte.

Las tensiones entre ambos países, que habían disminuido, volvieron a encenderse luego que la petrolera ExxonMobil anunciara el pasado martes la perforación de dos pozos en aguas en disputa autorizado por el Gobierno guyanés.

Caracas prometió una “respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho” en el que caso de que comenzara esa perforación.

“Si la ExxonMobil cuenta con una compañía de seguridad privada representada por el Comando Sur (de Estados Unidos) y una pequeña sucursal en el gobierno de Guyana, bien por ellos, pero en el espacio marítimo que por derecho es de Venezuela recibirán una respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho”, publicó en X el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino.

Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio desde que era colonia de España y apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899, que fijó las fronteras

que Georgetown pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ratifique.

“Estos despliegues de las fuerzas armadas venezolanas apuntan a los esfuerzos de Caracas por intentar obligar a Guyana a eludir el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, y a aceptar el enfoque preferido por Venezuela de negociaciones bilaterales para resolver el estatus del territorio en disputa o extraer concesiones” petroleras, cuestionó Todd, citado por la agencia de noticias AFP.

Todd se reunió el 25 de enero con su par venezolano Yván Gil en Brasilia, en un encuentro que seguía al compromiso de paz de los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, e Irfaan Ali, de Guyana.

El general venezolano Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional, responsable de la movilización de las tropas, publicó el viernes en X fotografías de soldados patrullando poblaciones cercanas a la frontera, donde también se desplegaron brigadas médicas en programas de atención primaria y vacunación a los habitantes de la zona que normalmente no tienen acceso a estos servicios.

En un video mostró maquinaria pesada “reparando vías de comunicación” y otra cruzando el río hacia Anacoco.

Todos los movimientos se hacen sin penetrar el territorio en pugna. La disputa por el Esequibo recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros, y se acentuó tras la celebración de un referendo sobre la soberanía de ese territorio en Venezuela, visto por Georgetown como un intento de anexión.

Los países tuvieron un nuevo intercambio beligerante a fines de diciembre tras la llegada de un buque de guerra británico a aguas guyanesas, a la que Venezuela respondió con ejercicios militares.