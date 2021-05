Guardia Animal y una incansable tarea solidaria

COMPARTIR

















La asociación proteccionista Guardia Animal, dedicada a rescatar y dar en adopción a animales abandonados, continúa con su intensa labor en la ciudad. El rescate de mascotas maltratadas, abandonadas o la simple asistencia a animales en situación de calle son algunos de los trabajos realizados por la ONG.

RIO GRANDE.- La Organización No Gubernamental (ONG) “Guardia Animal”, reconocida por su labor solidaria en toda la ciudad de Río Grande, continúa brindando asistencia a los animales que se encuentran en situación de calle, como así también a las mascotas que atraviesan una situación de abandono o maltrato.

Noelia Airasca, una de las voluntarias de Guardia Animal, explicó que “somos una ONG sin fines de lucro que realizamos un amplio abanico de trabajos. Recibimos pedidos de animales que alguien encontró y tratamos de ubicarlos en hogares de tránsito hasta que reciban la adopción. También hacemos rescates y asistencias de perros con dueños o que las personas encuentran en la vía pública”.

En relación a la situación de las mascotas, indicó que “recibimos avisos por denuncias de maltrato a perros que tienen dueño. Muchas veces sucede que los maltratos son reales y no queremos perjudicar a personas, pero vamos en busca del bienestar de la mascota”. Airasca relató que no obtienen una respuesta pacífica por parte de los dueños de las mascotas al momento en que se hacen presentes luego de recibir una denuncia por el estado del animal. “Ojalá el empeño que las personas usan en contra de nosotros lo pusieran en cuidar de sus mascotas y así no tendríamos que salir a intervenir en estos casos”, señaló. Asimismo, agregó que “no es obligación tener una mascota, pero si tenemos una, tenemos la obligación de cuidarla y darle una vida digna”.

Sobre las denuncias, aclaró que “hay situaciones que son de vida o muerte. Nosotras no podemos allanar domicilios porque no tenemos un marco legal para realizar un rescate. Pero hablamos con el dueño, conocemos la situación y, si el maltrato es evidente y la persona no quiere entregar de manera voluntaria al animal para su asistencia, se hace una denuncia ante las autoridades”. La representante de la ONG agregó que “siempre hay que acercarse primero a hablar con los dueños” y ejemplificó “una vez pasaba fuera de un domicilio y vi un animal muy flaco. Golpeé la puerta y hablé con la dueña que me comentó que estaba bajo de peso porque se encontraba en un tratamiento médico. Desde ese lugar le ofrecí ayuda”.

Ayudas económicas

Por otro lado, la situación de la ONG en diversas oportunidades se vio comprometida financieramente, llegando al impedimento de poder adquirir alimento para las mascotas rescatadas. En el último tiempo ‘Guardia Animal’ llevó adelante muchas actividades con el objetivo de poder recaudar fondos. “Este año se hizo una venta de calendarios y con esos fondos se cubren las veterinarias. Hicimos ferias con donaciones de la gente, con precios accesibles para que quien lo compra, tenga un beneficio y nosotras también. A su vez realizamos rifas, colectas y vendimos locro”.

Explicó que en Río Grande “hay personas muy predispuestas a ayudar y muy solidarias. Realizan donaciones de dinero a la cuenta o se acercan a colaborar a nombre de Guardia Animal en las veterinarias” y enfatizó “subsistimos gracias al apoyo de la gente que valora lo que hacemos, sin ellos no sería posible”.

Finalmente, indicó que “invitamos a los vecinos y vecinas, si el día sábado alguien tiene ganas de venir a adoptar, tenemos muchos perritos que merecen una segunda oportunidad, les damos la oportunidad de que los conozcan y si se enamoran, que sean parte de una nueva familia” concluyó.