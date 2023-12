Gobierno colombiano lanza un plan que pagará a jóvenes que dejen las bandas criminales

El gobierno de Colombia puso en marcha hoy el programa “Jóvenes en paz”, por el que pagará una suma de dinero durante 12 meses, a quienes abandonen las organizaciones criminales, iniciativa con la que se busca llegar a 100.000 personas.

TELAM.- La vicepresidenta Francia Márquez puso en marcha el plan en Manrique, Medellín, donde explicó que en una primera etapa el programa apuntará a seis regiones, incluida Bogotá.

“Este programa va a beneficiar a 100.000 jóvenes. Medellín, Buenaventura, Quibdó, Guachené, Puerto Tejada y Bogotá serán los primeros territorios donde empezaremos el próximo año, ya en poquito tiempo, en 15 días. Jóvenes, en campaña hicimos una promesa y hoy el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, le está cumpliendo a la juventud colombiana”, sostuvo Márquez.

La vice reconoció la existencia de “una deuda histórica del Estado” para con la juventud y prometió “seguir trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La funcionaria consideró que la iniciativa servirá para “erradicar la violencia de su casa, de su barrio, de la calle, de los lugares de exclusión, de marginalidad”.

“Hay lugares donde se expresa la violencia de manera sistemática y estructural. La juventud en este país, y sobre todo la juventud más vulnerable, no ha tenido oportunidades. Hay jóvenes que nunca han tenido una oportunidad. Y hoy podemos decir que Jóvenes en Paz es una gran oportunidad para acompañar a la juventud en sus proyectos de vida. El que deseen hacer, el que les dé la gana construir”, resaltó Márquez, según los sitios de Semana y El Tiempo.

La vice saludó especialmente a “la juventud rebelde de este país”, que caminó junto a ella y al presidente Gustavo Petro “para lograr este momento histórico de un cambio y de transformación”.

Contó además que llevó “un año discutir internamente con cada ministerio y con los directores, mirando cuál era la mejor manera de responderle a la juventud”, para poder decirle a Colombia y al mundo que “la paz en el país se construye con la juventud colombiana”.

Según informó el Palacio de Nariño, Petro no estuvo en el acto porque mantiene una serie de reuniones de planeamiento estratégico con los ministros, para repasar el 2023 y diseñar acciones para 2024.

El plan, que despertó polémica porque algunos sectores lo consideran un premio a la criminalidad, está contenido en un decreto que por el foco no en el pago sino en una ruta de atención para jóvenes de 14 a 28 años que “se encuentran en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados adinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.

El programa es por un mínimo de seis y un máximo de 18 meses, pero se deja estipulado que las entregas monetarias, que no superan el millón de pesos mensual (256 dólares) será por un máximo de 12 meses. El centro del programa, según Márquez, es tener componentes de educación y formación, trabajo social por el municipio en el que vive el beneficiado, acciones de emprendimiento, empleabilidad, acciones de construcción de paz, atención integral de salud y un acompañamiento socio-legal.

“En el pasado otros gobiernos confundieron la seguridad y el control con el exterminio y entonces se inventaron la limpieza social para matar a su juventud, para matar a su pueblo a través de los llamados falsos positivos”, advirtió la vice.