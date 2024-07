Garro con el mejor resultado de la temporada

El volante fueguino Lucas Garro (Atlas Racing) abrió la segunda mitad de temporada con su mejor resultado del año en Paraná, tras avanzar del noveno al cuarto lugar en la Clase 2 del Turismo Pista a bordo del Volkswagen Up. El histórico Lucas Yerobi (ZP Sport) fue décimo en la Clase 3 y empieza a enderezar el rumbo.

PARANÁ.- Si hablamos de representación fueguina en el último tiempo, es lógico que a la cabeza se nos vengan dos apellidos ilustres en la materia. Hablamos de Yerobi y Garro, Garro y Yerobi, póngale el orden que quiera.

Los dos representantes de la capital de nuestra provincia siguen haciendo gala de su jerarquía y calidad en el Turismo Pista, sin dudas una categoría que mantiene el auge sea cual sea el contexto económico.

Este fin de semana, en el marco de la sexta fecha, Paraná ofició de anfitriona para las tres divisionales donde Arián Yerobi y Lucas Garro se presentaron dentro de la Clase 2 mientras que Lucas Yerobi hizo lo propio en la Clase 3.

La clasificación volvió a dejar con sabor amargo al más chico de los Yerobi, dando sus primeros pasos a nivel nacional, sin poder cerrar giro rápido por problemas en la planta impulsora, mientras que Garro fue sexto en la primera clasifica, pero después cayó al puesto 12. Por su parte, Lucas Yerobi se metió 18° sabiendo que iba a tener que sacar los remos para avanzar y tratar de cortar esta temporada ambigua de sensaciones.

A la hora de las series, Arián fue noveno en la primera de las baterías mientras que Garro hizo un buen avance para ser tercero, aunque en la serie más lenta. Yerobi también avanzó hasta el 5° lugar dentro de la Clase 3.

Entrados en el domingo, el auto de seguridad fue la vedette de la jornada con varios ingresos, sobretodo en la final de la Clase 2. A la hora de la largada, Arián Yerobi abre la puerta alegando problemas en su auto, debiendo abandonar antes de acelerar, con un trago amargo que no hace más que seguir sumando experiencia.

Garro no se equivocó. Siguió el plan, no se metió en acciones complicadas y aprovechó cada hueco que le dejaron para hacer una labor soberbia tras partir noveno. En la última vuelta dio el salto al cuarto lugar y, de esta forma, selló su mejor resultado de la temporada con el Volkswagen Up del equipo Atlas Racing para colocarse en el 9° lugar de la tabla de posiciones, a la expectativa pensando en lo que viene.

Por su parte, Lucas Yerobi afianza este regreso al ZP Sport, equipo que lo llevó al título en su etapa dorada, logrando un loable Top 10 con el Toyota Etios avanzando lugares desde la largada: “Son momentos difíciles, trabajamos mucho con mi equipo para revertirlo, pero no es fácil. Mejoramos un montón y vamos por un buen camino”, manifestó.

Y agregó: “Confío ciegamente en todo el ZP, un equipo el cual me dio muchas poles, miles de series, ser casi el más ganador de la categoría y poder ser campeón de ella. Sé que no me van a defraudar. Con la cabeza en alto a seguir adelante”.

La próxima fecha se disputará el 23, 24 y 25 de agosto en Rosario, Santa Fe.

CAMPEONATO

Clase 2

Pos. Piloto Modelo Puntos

1° Fernando Iglesias Corsa 155

2° Lucas Bayala Up 152

3° José Costamagna Up 145,5

9° Lucas Garro Up 107

Clase 3

Pos. Piloto Modelo Puntos

1° Exequiel Bastidas Etios 178,5

2° Santiago Tambucci Clio 134

3° Adrián Oubiña Clio 132

16° Lucas Yerobi Etios 60