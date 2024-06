Ganó Universitario, debutó Cobián

Universitario venció por 2-0 (25-12/25-9) a ADeFu, en Mayores femenino, por la 22° fecha del Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande. Brisa Araujo (7) y Daniela Medina (6), las máximas anotadoras en el ganador. En el rival, María Mancilla consiguió 4 puntos.

RIO GRANDE.- El Naranja, que estuvo arriba 7-5 en el primer set, falló bastante en la recepción ante los saques de Analía Laurenti (8-13) y Romina Toledo (11-22). En el segundo tampoco hubo demasiada oposición, y la armadora suplente Isabel Zerpa también facturó con su puesta en juego.

Hoy seguirá la actividad, en el gimnasio del B° Malvinas Argentinas: Maxi F: 10:00 Norte Austral-O’Higgins; 10:10 Polo Team-Metalúrgico. Sub 18 F: 12:15 Casa Deporte-ADeFu; 13:25 Universitario-Estrella Vóley. Sub 16 F: 14:30 Casda Deporte-ADeFu Negro; 15:40 Estrella Vóley-ADeFu Amarillo; 16:45 Estrella Austral-Estrella Vóley Naranja; 17:55 Universitario Negro-Haspen; Sub 14 F: 19:00 Estrella Austral-Universitario Rojo. GOLEADORA. Brisa Araujo marcó 7 puntos (5 de ataque, 1 de saque y 1 de bloqueo).

Por la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino, hoy se definirá el Sub 21 femenino, en el gimnasio Ana Giró (Ushuaia): 14:30 Municipal-Imago (3° puesto); 16:00 AEP-Amistad (final).

Debut en Primera

La Sub 18 riograndense Xiomara Cobián, formada en el Centro Deportivo Municipal y QRU, quien desde el año pasado forma parte de los planteles de River Plate, debutó el pasado viernes 14 en Primera División. En el marco de la Copa Alcides Márquez, que disputan los equipos de la División de Honor femenina de la Federación Metropolitana de Voleibol, el conjunto de Núñez cayó de local frente a Ferro Carril Oeste, por 3-1, con parciales ajustados, en la segunda fecha de la competencia.

La próxima presentación de las millonarias será el viernes 28, cuando visiten a San Gregorio, también sin puntos. Al término de la primera rueda, los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales.

UNIVERSITARIO 2 – 0 ADEFU

2.Romina Toledo 0 3 0 3 +1 2.Ariana Galdames 1 0 0 1 +1

10.Fernanda Vargas 4 0 0 4 +3 8.Maite Loose 2 0 0 2 -5

1.Analía Laurenti 1 2 0 3 +1 12.Camila Díaz 2 0 1 3 +3

7.Brisa Araujo 5 1 1 7 +6 10.Alzaga 0 0 0 0 -2

9.Josefina Lozano 2 1 0 3 +2 9.María Mancilla 2 2 0 4 0

8.Daniela Medina (c) 6 0 0 6 +4 11.Clara cabrera (c) 1 0 0 1 -6

4.Antonella Gabriel 1 1 0 2 +1 6.Vanina Aguilar 0 1 0 1 -1

5.Isabel Zerpa 0 3 0 3 +3 3.Brisa Páez 1 0 0 1 0

2.Abigail Noriega 1 1 0 2 +2

E: Hernán Cepeda 20 12 1 33 +22 E: Jeremías Sipaila 9 3 1 13 -12

También jugaron: 4.Sánchez (U); 14.Bazán (A). Líberos: 13.Camila Zerpa, 14.Vargas (-1) (U); 1.Maia Pauletti (-1) (A). Parciales: 1° set: Universitario 25-12 (5-3/10-8/15-11/20-11), en 18’. 2° set: Universitario 25-9 (5-0/10-3/15-6/20-7), en 18’. Puntos: x errores del rival: Universitario 17, ADeFu 8; totales: Universitario 50, ADeFu 21. Ataques (zona 2/3/4/zaguero): Universitario 20 (2/6/11/1), ADeFu 9 (4/4/1/0) Duración: 0h40m. Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Ignacio Pérez (2°). Gimnasio: Casa del Deporte (15/06). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (balance entre positivos y negativos).

APERTURA AVRG * FECHA 22 (15/06)

Categoría Partido Resultado

Sub 21 M Casa Deporte-Metalúrgico 0-2 (18-25/16-25)

Sub 18 M Estrella Austral-Casa Deporte 2-0 (25-20/25-23)

Mayores M Olympo-Universitario 0-2 (25-27/19-25)

Mayores M Metalúrgico Negro-Frías 2-0 (25-21/25-13)

Mayores F ADeFu-Universitario 0-2 (12-25/9-25)

COPA ALCIDES MARQUEZ * ZONA A

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc

1.Boca Juniors 6 2 2 0 6 1

2.Vélez Sarsfield 4 2 2 0 6 4

3.San Lorenzo 3 1 1 0 3 1

4.Gimnasia LP 1 1 0 1 2 3

5.Univ. 3 Febrero 1 2 0 2 3 6

6.Univ.La Matanza 0 2 0 2 1 6

COPA ALCIDES MARQUEZ * ZONA B

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc

1.Banco Provincia 6 2 2 0 6 0

1.Estudiantes LP 6 2 2 0 6 0

3.Ferro Carril O 6 2 2 0 6 1

4.River Plate 0 2 0 2 1 6

5.Muni.Lomas Z 0 2 0 2 0 6

5.S.Gregorio 0 2 0 2 0 6

COPA ALCIDES MARQUEZ (2° FECHA)

Z Partido Resultado

A Boca-UNLAM 3-0 (25-7/25-16/25-21)

A GELP-S.Lorenzo 2-3 (24-26/25-20/20-25/25-22/10-15)

A UNTreF-Vélez 2-3 (28-26/22-25/21-25/26-24/12-15)

B Bco.Prov.-S.Gregorio 3-0 (25-6/25-21/25-12)

B River Plate-Ferro CO 1-3 (27-29/24-26/25-23/17-25)

B Lomas-Estudiantes 0-3 (15-25/18-25/14-25)

COPA ALCIDES MARQUEZ (3° FECHA)

Día Hora Z Partido

27/06 21:30 B Estudiantes LP-Baco. Provincia LP

28/06 20:00 B San Gregorio-River Plate

28/06 21:00 A Univ.La Matanza-Gimnasia LP

28/06 21:30 A San Lorenzo-Univ.Nac.3 Febrero

28/06 21:30 A Vélez Sarsfield-Boca Juniors

28/06 21:30 B Ferro Carril O-Muni. Lomas Zamora