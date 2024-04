Ganó Punta Arenas, delante de Ushuaia, Río Grande y UMAG

Tras 7 años, la Copa Challenger (Campeonato Austral de Ajedrez) regresó a Ushuaia, de la mano del Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM), el viernes 29 y sábado 30 de marzo. Por primera vez se clasificó de acuerdo al resultado de cada duelo (victoria, empate o derrota), y no por la suma de todos los tableros.

RIO GRANDE.- Y Punta Arenas (ganador en 17 de las 31 ediciones del certamen que comenzó en 1991, en Río Grande) no dejó dudas, venciendo a sus tres oponentes: 4-0 a los también chilenos de la Universidad de Magallanes (UMAG); 2,5-1,5 al dueño de casa; y por idéntico marcador a la cuarteta del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG). Ushuaia, Río Grande y UMAG completaron las posiciones. ANIBAL ADORNO. Se quedó con el primer lugar en Senior.

Los hermanos Rodrigo y Matías Hurtado (este último fue el único que ganó todos los puntos en juego), junto a Rodrigo Magas (todos de Punta Arenas) fueron los mejores en los tres primeros tableros, mientras que el local Cristian Jorge encabezó el puntaje en la cuarta mesa.

A su vez, en el Campeonato Senior (+50 años; americano, 3 rondas, 90’ + 30”), se impuso Aníbal Adorno (RG), delante de Ricardo Luna (U), Julio Rivera (PA) y Cristian Bordoli (UMAG).

31° COPA CHALLENGER

Ronda 1: UMAG (Pta.Arenas)-Punta Arenas 0-4 (Guerra-R.Hurtado 0-1; Oyarzun-M.Hurtado 0-1; Gallardo-Magas 0-1; Márquez-Ayancán 0-1); Río Grande-Ushuaia 1-3 (Montes-Schualle 1-0; Yanacón-D.Jurado 0-1; Zsilavecz-A.Jurado 0-1; Iragüen-Jorge 0-1). Ronda 2: Punta Arenas-Ushuaia 2,5-1,5 (R.Hurtado-Schualle tab; M.Hurtado-D.Jurado 1-0; Magas-A.Jurado 1-0; Ayancán-Jorge 0-1); UMAG (Pta.Arenas)-Río Grande 1,5-2,5 (Guerra-Montes tab; Oyarzun-Yanacón 0-1; Gallardo-Zsilavecz 0-1; Márquez-Iragüen 1-0). Ronda 3: Río Grande-Punta Arenas 1,5-2,5 (Montes-R.Hurtado tab; Yanacón-M.Hurtado 0-1; Zsilavecz-Magas tab; Iragüen-Ayancán tab); Ushuaia-UMAG (Pta.Arenas) 3-1 (Schualle-Guerra 1-0; D.Jurado-Oyarzun tab; A.Jurado-Gallardo 1-0; Jorge-Márquez tab). Sistema: americano, 3 rondas, cuartetas, 90’ + 30”. Enlace: https://chess-results.com/tnr917227.aspx

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. Des. J G E P

1.Punta Arenas 6 9,0 3 3 0 0

2.Ushuaia 4 7,5 3 2 0 1

3.Río Grande 2 5,0 3 1 0 2

4.UMAG (Pta.Arenas) 0 2,5 3 0 0 3

POSICIONES INDIVIDUALES

Tablero 1

P/Ajedrecista Equipo Pts. %

1.Rodrigo Hurtado Pta.Arenas 2,0 66,66

2.Francisco Montes R.Grande 2,0 66,66

3.Damián Schualle Ushuaia 1,5 50,00

4.Jorge Guerra UMAG 0,5 16,66

Nota: el 1° puesto se definió por mayor cantidad de partidas con las piezas negras.

Tablero 2

P/Ajedrecista Equipo Pts. %

1.Matías Hurtado Pta.Arenas 3,0 100,00

2.Darío Jurado Ushuaia 1,5 50,00

3.Leonel Yanacón R.Grande 1,0 33,33

4.Sebastián Oyarzun UMAG 0,5 16,66

Tablero 3

P/Ajedrecista Equipo Pts. %

1.Rodrigo Magas Pta.Arenas 2,5 83,33

2.Abraham Jurado Ushuaia 2,0 66,66

3.Francisco Zsilavecz R.Grande 1,5 50,00

4.Alejandro Gallardo UMAG 0,0 00,00

Tablero 4

P/Ajedrecista Equipo Pts. %

1.Cristian Jorge Ushuaia 2,5 83,33

2.Juan J.Márquez UMAG 1,5 50,00

3.Bayron Ayancán Pta.Arenas 1,5 50,00

4.Julio Iragüen R.Grande 0,5 16,66

Nota: el 2° puesto se definió por mayor cantidad de partidas con las piezas negras.

CAMPEONATO SENIOR

Ronda 1: Cristian Bordoli (UMAG)-Julio Rivera (Pta.Arenas) tab; Aníbal Adorno (R.Grande)-RicardoLuna (Ushuaia) 1-0. Ronda 2: Rivera-Luna 0-1; Bordoli-Adorno 0-1. Ronda 3: Adorno-Rivera tab; Luna-Bordoli tab. Posiciones finales: 1.Aníbal Adorno (RG) 2,5 (Des: 3,00); 2.Ricardo Luna (U) 1,5 (1,50); 3.Julio Rivera (PA) 1,0 (1,75); 4.Cristian Bordoli (UMAG) 1,0 (1,25). Enlace: https://chess-results.com/tnr917968.aspx

Historial – Copa Challenger

Ed. Año Sede 1º 2º 3º 4º

1 1991 Río Grande PA RGL RGR Ush.

2 1992 Pta.Arenas RGL PA Ush. RGR

3 1993 Ushuaia RGL PA RGR Ush.

4 1994 R.Gallegos PA RGL Ush. RGR

5 1995 Río Grande RGL PA RGR Ush.

6 1996 Pta.Arenas RGR PA Ush. RGL

7 1997 Ushuaia PA RGL Ush. RGR

8 1998 R.Gallegos PA RGL RGR Ush.

9 1999 Río Grande RGL Ush. PA RGR

10 2000 Pta.Arenas PA RGR RGL Ush.

11 2001 Ushuaia PA Ush.A RGR Ush.B

12 2002 Río Grande PA RGR UMAG Ush.

13 2003 Pta.Arenas PA Ush. RGL RGR

14 2005 Ushuaia PA UMAG Ush. RGR

15 2006 Pta.Arenas (U) UMAG PA Ush. RGR

16 2007 Río Grande PA Ush. RGR UMAG

17 2008 Pta.Arenas (A) UMAG PA Ush. RGR

18 2009 Ushuaia Ush. PA RGR UMAG

19 2010 Pta.Arenas (U) PA UMAG RGR Ush.

20 2011 Río Grande UMAG Ush. PA RGR

21 2012 Pta.Arenas (A) UMAG PA Ush. RGR

22 2013 Ushuaia RGR UMAG Ush. PA

23 2014 Pta.Arenas (U) PA UMAG Ush. RGR

24 2015 Río Grande UMAG PA Ush. RGR

25 2016 Pta.Arenas (A) PA RGR UMAG Ush.

26 2017 Ushuaia RGR Ush. PA UMAG

27 2018 Pta.Arenas (U) PA Ush. RGR UMAG

28 2019 Río Grande Ush. PA UMAG RGR

29 2022 Pta.Arenas (A) PAA RGR PAB UMAG

30 2023 Río Grande PA RGR Ush. UMAG

31 2024 Ushuaia PA Ush. RGR UMAG

Títulos: Punta Arenas (PA) 16; UMAG (Universidad de Magallanes) 5; Río Gallegos (RGL) 4; Río Grande (RGR) 3; Ushuaia (Ush.) 2; Punta Arenas A (PAA) 1. Notas: en 2001, Río Gallegos no se presentó, y fue reemplazado por Ushuaia “B”; en 2002, el mismo equipo rehusó organizar el torneo, y la sede fue Río Grande; los santacruceños tampoco organizaron el certamen en 2004, y abandonaron definitivamente la competencia; en 2022 no se presentó Ushuaia, y fue reemplazado por Punta Arenas B (PAB); en 2023 Ushuaia fue representada por la Escuela Municipal (EMU). Por la pandemia de covid-19 no se jugó en 2020 y 2021. Cuando el torneo se juega en Punta Arenas se indica si lo organizó la Asociación (A), o la Universidad de Magallanes (U).