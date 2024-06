Ganaron Alicia Moreau de Justo y Piedra Buena

Los colegios provinciales Alicia Moreau de Justo y Comandante Luis Piedra Buena vencieron en sus respectivas presentaciones por sendos 2-0 a EPEIM Verde y CIERG –respectivamente-, en voleibol femenino Sub 16, en la continuidad de los Juegos Intercolegiales.

RIO GRANDE.- Las de Chacra IV vencieron con parciales de 25-15 (5-2/10-4/15-4/20-11) y 25-16 (5-3/10-7/15-8/20-13), con 11 puntos de Morena Yacanto; 7 de Camila Bazán; y 5 de Hanna Acosta. Para las del B° Profesionales hubo 3 tantos de Belén Jaime y Victoria Asencio. EPEIM VERDE. La entidad del barrio Profesionales. COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA. Ganó de local. CIERG. Entrenadas por la profesora Lucía Márquez.

Y las dueñas de casa (A.Vargas 12, A.Mendieta 11, C.Zalazar 8, C.Alegre 5) se impusieron al CIERG (J.Miño 5) con parciales de 25-7 (5-1/10-3/15-5/20-6) y 25-11 (5-4/10-5/15-5/20-9).

Hoy, en la Casa del Deporte (9:30/12:30) habrá un Encuentro de esta disciplina (Sub 14 mixto), con A.M.Justo, Antártida Argentina, CIERG, Cono Sur, CPET, Don Bosco, EMEI, EPEIM, Haspen, IMA, JIF, Maradona, Polivalente, República Argentina y Soberanía Nacional.

Y mañana, en el gimnasio Jorge Muriel, habrá handball masculino: 13:00 EMEI-Soberanía (Libre); 14:00 EPEIM-Soberanía (Sub 14); 15:00 A.M.Justo-CIERG (Sub 14); y 16:00 CIERG-Justo (Sub 16).