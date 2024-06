Galicia lo liquidó con las actuaciones de Tauro y Valdés

Centro Galicia de Ushuaia se recuperó de su caída en la etapa preliminar (25-27), y en la final del Campeonato Provincial de Juveniles (femenino) se tomó revancha de Universitario, imponiéndose por 33-26, tras una igualdad en 13 al cabo de los primeros 30 minutos.

RIO GRANDE.- El certamen, que con el duelo entre los equipos riograndenses (el tercer participante en esta rama fue Real Madrid) comenzó el jueves 6 –en el gimnasio Integrador-, se completó el sábado 8 en el flamante gimnasio del Instituto María Auxiliadora (IMA), con la visita del conjunto capitalino.

La central Candela Tauro, autora de 13 tantos en el encuentro por el primer puesto (además dio 7 pases gol), fue la gran figura en dicha instancia, y elegida como la mejor jugadora del torneo (también encabezó la tabla de goleadoras, con un promedio de 12 por juego, y el 40% de los convertidos por las Gallegas). VALLA MENOS VENCIDA. En el ST, Abril Valdés detiene el penal ejecutado por Iara Espósito.

En el mismo escalón se situó la arquera ushuaiense Abril Valdés, con un 47% de atajadas en el cierre de la competencia: paró 23 de los 49 tiros que fueron al arco, con un ST extraordinario (18/31). Asimismo, se llevó la mención por la valla menos vencida.

El partido

Con acciones individuales de Tauro la visita se adelantó 4-2, resistiendo el local con los penales de Martina Svetlitze (5-5), y un muy buen desempeño de Agustina Roller bajo los tres palos.

El juego se volvió lento y brusco, con 3 exclusiones para las azules en menos de un minuto.

Sobre los 19, tras un par de anotaciones de Kiara Vázquez, el dueño de casa se escapó (12-8). Después del 13-10 (22’), Uni ya no volvería a convertir, y a los 26’ Galicia empató.

Las dirigidas por Luca Heredia se mantuvieron al frente en la reanudación, con un par de aciertos de Iara Espósito (18-16, a los 8’), antes de una sequía de 9’ (19-23). Del otro lado, Cabezas se había convertido en la mejor socia de Tauro, Valdés tapaba casi al 60% (incluidos tres penales consecutivos Svetlitze), y Leiva encontró vía libre por la banda derecha para asegurar la victoria.

RESULTADOS Y GOLEADORAS

Clasificación: Universitario 30 (Martina Svetlitze 9; Iara Espósito 7; Lara Daniels 5; Agustina Sahade 3; Cielo Araya y Kiara Vázquez 2; Maia Caliva y Candela López 1)-R.Madrid 25 (Morena Villalba 11; Valentina Alvarez 6; Débora Altamirano, Martina Bertellotti y Ludmila Martínez 2; Ludmila López y Rocío Molina 1): Galicia 31 (Candela Tauro 11; Luisana Leiva y A.Sprenger 5; G.Bustamante 4; C.Cabezas y Luz Gardela 2; Victoria Barreto y E.Juárez 1)-R.Madrid 24 (Martínez 9; Alvarez 7; Villalba 3; López 2; Altamirano, Bertellotti y López); Universitario 27 (Sahade 7; Vázquez 6; Svetlitze 5; López 3; Amaya, Daniels y Espósito)-Galicia 25 (Tauro 12; Leiva 6; Sprenger 3; Cabezas 2; Barreto y Bonarde 1). Final: Universitario 26 (Espósito 6; Svetlitze 5; Amaya y Daniels 4; Vázquez 3; López y Sahade 2)-Galicia 32 (Tauro 13; Cabezas y Leiva 6; Sprenger 5; Gardela 2; Barreto 1).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Centro Galicia (U) 7 3 2 0 1 89 29,67 77 25,67 +12

2.Universitario (RG) 7 3 2 0 1 83 27,67 83 27,67 0

3.Real Madrid (RG) 2 2 0 0 2 49 24,50 61 30,50 -12

GOLEADORAS

O/Jugadora Equipo G %

1.Candela Tauro Ctro.Galicia 36 40

2.Martina Svetlitze Universitario 19 23

3.Luisana Leiva Ctro.Galicia 17 19

4.Morena Villalba Real Madrid 14 28

5.Iara Espósito Universitario 14 17

6.Valentina Alvarez Real Madrid 13 26

O/Jugadora Equipo G %

7.A.Sprenger Ctro.Galicia 13 14

8.Agustina Sahade Universitario 12 14

9.Ludmila Martínez Real Madrid 11 22

10.Kiara Vázquez Universitario 11 13

11.Lara Daniels Universitario 10 12

12.C.Cabezas Ctro.Galicia 10 11

Nota: % (porcentaje sobre los goles de su equipo).

UNIVERSITARIO 26 – 33 CENTRO GALICIA

N°/Jugadora G A D As. N°/Jugadora G A D As.

12.Agustina Roller -30 -19 -3 0 16.Abril Valdés -26 -23 -6 0

6.Maia Caliva 0 0 0 0 17.Luisana Leiva 6 3 2 1

11.Iara Espósito 6 4 2 3 8.E.Juárez 0 1 0 1

3.Martina Svetlitze 5 3 1 3 22.Candela Tauro 13 3 0 7

14.Lara Daniels 4 2 0 2 25.A.Bonarde 0 4 0 0

4.Kiara Vázquez 3 5 0 4 3.L.Gardela 2 2 1 2

2.Agustina Sahade 2 2 4 2 6.G.Sprenger 5 3 0 0

1.Uma Isasi -3 -1 -0 0 2.Victoria Barreto 1 1 0 0

17.Cielo Amaya 2 7 0 0 15.C.Cabezas 6 3 0 0

13.Candela López 1 0 0 0 10.M.Romero 0 0 0 1

7.A.Benítez 0 0 0 1

E: Luca Heredia 26 23 7 14 E: Marcos Sarasola 33 20 3 16

No ingresaron: 11.G.Bustamante (CG). Progresión (c/5’): PT: 3-3/4-5/7-6/12-9/13-12/13-13. ST: 16-15/18-16/18-20/21-25/24-26/26-33. % ataque (goles/remates): Uni 46% (26/56), CG 59 % (33/56). % arqueras (atajadas/tiros al arco): Uni 38% (20/53): Roller 39% (19/49), Isasi 25% (1/4); CG 47% (23/49). Penales: Uni 8 (4 goles: Svetlitze 3, Amaya 1; 3 atajados por Valdés a Svetlitze -2- y Espósito; 1 desviado por Svetlitze), CG 3 (3 goles: Tauro 2, Barreto 1). Pérdidas/Recuperos: U 23/4, CG 24/8. Exclusiones: U 5 (López 2; Svetlitze, Vázquez, Sahade 1), CG 9 (Leiva, Gardela, Cabezas 2; Barreto, Bonarde, Tauro 1). Amonestadas: no hubo. Descalificadas: Uni 1 (ST 28:02 Vázquez), CG 0. Arbitros: Joaquín Obispo/Nicolás Salinas. Mesa de control: Leandro Hernández/Jeremías Obispo. Motivo: Provincial Juveniles FHTdF (Final femenina). Gimnasio: María Auxiliadora (08/06). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.