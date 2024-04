Gabriel Mazza, flamante presidente del Club Náutico

El viernes por la noche el Club Náutico Ioshlelk Oten celebró su Asamblea General Ordinaria donde su punto más importante fue la renovación de autoridades a partir del pedido de Karina Vásquez, presidente en los últimos dos años, de no querer seguir al frente por razones particulares.

RIO GRANDE.- Por ello 27 socios se dieron cita en su sede social de Montilla 1047 donde se votó a las nuevas autoridades y al no presentarse una segunda lista, se aprobó y votó la ya presentada por el oficialismo, no sin antes tener que realizar algunas modificaciones. Presidente saliente y flamante presidente. Karina Vásquez y Gabriel Mazza.

Lo más importante fue que ratificaron al presidente elegido para encabezar la lista, y el flamante presidente desde el mes venidero y por dos años será Gabriel Mazza, aunque cambió su segundo, dado que en el listado figuraba el socio fundador y también presidente de la institución, Luis Gamín, pero a la hora de la votación el propio Lucho a mano alzada hizo saber que él no iba a acompañar a esta gestión por estar viviendo fuera de la ciudad, aunque siempre seguirá apoyando desde afuera como siempre.

Ante la sorpresa de todos y de que nadie de forma voluntaria quiso tomar su lugar, y tras proponer tres nombres, fue el del también expresidente Fabián Leiva quien tomará el cargo de vicepresidente. El Vikingo figuraba como revisor de Cuenta Suplente y ese cargo fue ocupado por Walter Retamal.

De todas maneras, por el estatuto de la institución Amigos del Agua, quien tomaría la presidencia del Club en caso que Mazza no pueda continuar en su cargo recaería en Karina Vásquez, primera vocal titular.

El listado se completa con Belén Fertonani (Secretaria), Natalia Canale (Tesorera), Rosa Brea (Segunda Vocal Titular) Mónica Campisi (Primera Vocal Suplente), Germán Sopena (Segundo Vocal Suplente) y Malena Balderramo (Revisor de Cuenta Titular).

Cómo se ve, muchas de las Viejas del Agua siguen ocupando puestos de importancia dentro de la institución, algo más que merecido por todo lo que han logrado en el último lustro, por el compromiso a la hora de trabajar y las ganas que le meten a una de las instituciones que más ha crecido en las últimas tres décadas, ejemplo para Río Grande. Parte de los socios presentes en la última Asamblea de los Amigos del Agua.

Palabra del flamante presidente

“Me encuentro muy feliz con esta posibilidad que me brindan; estamos conformando una comisión que lo que quiere es tomar los valores que dejó la comisión saliente, que dejó la vara muy alta, ordenó las cuentas del Club, lo abrió, ablandó las relaciones con las otras instituciones y dejó muy bien parado al Club; nosotros queremos sostener eso y mejorar lo que entiendan los socios que debemos mejorar”.

– ¿Hace cuánto es socio, cómo llegó al Club?

– Llegué al Club en 2007 a través de Pablo Kommer que es un amigo y fue él quien me incentivó a remar y acercarme a la actividad; yo remaba en Buenos Aires y me sumé a un curso que hizo Fabi Leiva en 2012 y a partir de ahí, en realidad un par años antes, me sumé a colaborar con todas las actividades, y esta es la primera vez que me involucro en una comisión directiva.

– Más allá de seguir por el camino elegido por la comisión anterior, ¿hay nuevas ideas a implementar?

– La idea primordial es confirmar distinta subcomisiones, algo que comenzaron las chicas el año pasado, eso nos hizo crecer mucho, como por ejemplo en la actividad del SUP (Stand Up Padde), queremos trasladar lo mismo a las travesías, generar más vínculos con los clubes de Ushuaia para hacer más fluida la comunicación entre todos, queremos ir por ese camino y ver si se puede llegar más a la comunidad; nosotros tenemos la posibilidad de vivir frente al agua e intentar potenciar esa facilidad que tenemos.

La Comisión Directiva

Presidente Gabriel Mazza

Vicepresidente Fabián Leiva

Secretaria Belén Fertonani

Tesorera Natalia Canale

1er. Vocal Titular Karina Vásquez

2do. Vocal Titular Rosa Brea

1er. Vocal Suplente Mónica Campisi

2do. Vocal Suplente Germán Sopena

Fiscalizador de Cuenta Titular Malena Balderramo

Fiscalizador de Cuenta Suplente Walter Retamal