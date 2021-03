Flor Palumbo y su “pasión por potenciar el desarrollo de otras personas”

COMPARTIR

















“Creo en el poder de las historias como agentes de cambio. Escuchar historias de éxito, sin duda, puede impulsar la tuya”. Así define Flor su decisión de construir un proyecto que incluye la difusión de herramientas y contenido de valor a través de las redes sociales y, ahora, sumarse como protagonista en la magia de la radio. En la siguiente entrevista nos revela su perfil.

USHUAIA.- La primera vez que la descubrimos fue en su cuenta de Instagram @heroinaaustral. Se presenta como una persona que descubrió que su propósito es “ayudar a otras personas a encontrar sus posibilidades y mejorar su vida. Todo lo que necesitamos está en nosotros, solo que muchas veces lo ignoramos”.

Se trata de Florencia Palumbo, Flor para todos. Ella es Licenciada en Relaciones Públicas y especialista en Marketing, pero desde hace ya más de un año encontró que su pasión, además de la comunicación, tenía que ver con potenciar el desarrollo de otras personas.

COMO SEGUIRLA: Podés leer textos y recomendaciones de Flor Palumbo en su cuenta de Instagram @heroinaaustral y podés escucharla en su programa de FM Master´s #MotivARTERadio”, los sábados a las 11:00. O en #MotivARTEPodcast a través de Spotify y en su web: www.heroinaaustral.com.

Combinando su profesión de comunicadora y su pasión por el desarrollo personal, creó varias herramientas para compartir contenido de valor, como ya dijimos a través de una cuenta de Instagram, a lo que sumó un Podcast, una página web y, ahora, a través de la magia de la FM.

-Flor ¿Cómo empezó todo?

-Allá por julio del 2019, un día cansada, mientras cocinaba y trataba que mis hijos no se pelearan, decidí que tenía que hacer algo para mí que me entusiasmara, que me conectara con algunas cosas que me estaban pasando. Entonces me abrí una cuenta en Instagram donde volcar mis experiencias con la maternidad y escribir sobre eso. Mujeres en busca de cambios, mujeres madres queriendo no ser solo eso, mujeres profesionales con múltiples responsabilidades. Siempre me gustó escribir, tengo casi toda mi vida escrita, y conectarme de vuelta con esa parte de mí, me ayudó a ir creando lo que es hoy @heroinaaustral.

“Me enamoré de ese espacio”, dice Florencia sobre su incursión en la radio.

-¿Y cómo fue que después surgió el Podcast?

-Es que empecé a darme cuenta qué cosas me hacían bien a mí y cómo podía hacer que impacten también en otros. Soy fanática de los Podcast desde hace mucho y me resultan cómodos porque los escucho cuando quiero, entonces aprendo y me actualizo en el auto, cambiándome o mientras me ducho. Además, creo en el poder de las historias como agentes de cambio. Escuchar historias de éxito, sin duda, puede impulsar la tuya. Y así nació primero #MotivARTEPodcast, que lo hice durante todo 2020 y terminamos en diciembre con 40 episodios y más de 16.000 escuchas en todo el país.

-Y ahora te podemos seguir en la FM. ¿Es uno de los primeros programas con esta temática?

-En octubre arranqué con el programa de radio, que se difunde los sábados a las 11:00 por FM Master´s y me enamoré de ese espacio. Ahí además tengo la columna de Francisco Cordero, un experto en innovación y desarrollo de Buenos Aires y la “Entrevista Vitamina”, con personas que nos dejan buenos consejos y buena energía.

Creo que sí, que es el primero con esta temática. Es que me parece fundamental en este contexto de pandemia contar con herramientas para convertir esta crisis en una oportunidad y mantener los espacios ganados para no volver a vivir en piloto automático como lo veníamos haciendo antes. Entonces, cuando nos prestamos atención y descubrimos lo que queremos para nuestra vida, aparecen las angustias, las incoherencias, los miedos, las estructuras, los prejuicios. Y es ahí donde necesitamos contar con herramientas para animarnos y dar el salto que sea para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, #MotivARTERadio tiene como objetivo ser un disparador de preguntas. Yo quiero que termine el programa y digas: ¿Por qué no? Además, siempre tratamos temas que tienen que ver con los que nos pasa a todos. Nos sentimos identificados y eso acerca y genera una conexión muy linda con la gente. Además transmitimos en vivo por Instagram entonces el ida y vuelta se enriquece.

-Flor, en todo este tiempo ¿considerás haber logrado lo que te propusiste?

-Yo creo que ya encontrar tu pasión y convertirla en una forma de vida, es un objetivo cumplido. Si al menos una persona decidió replantearse algo que no le gustaba de su vida, escuchando la radio o los Podcast o leyendo un texto, estoy hecha.

La felicidad que genera poder impulsar cambios en otros es enorme. Que me manden mensajes y me digan: “Escuchando tu Podcast me animé a hacer tal o cual cosa”, reafirma que este es mi lugar. De todas maneras este camino recién empieza y, sin duda, es una construcción de todos los días.

AUTORRETRATO DE FLOR

Soy mujer, mamá, esposa, hija, hermana, amiga y profesional. Leí que el orden en que enumeramos las cosas nos define, por eso lo pensé un buen rato. Este mundo loco a veces nos hace que se desacomoden las prioridades y trabajo mucho en eso. Vivo con mi marido y mis dos hijos en Ushuaia. Es extremo, y eso le confiere un atractivo irresistible. Me gusta mucho esquiar y disfrutar la nieve con mis pequeños. También me gusta escribir (soy muy buena!), cocinar (soy muy mala!) y comer sushi con amigos. Tengo dificultades para lograr que mi ocupación profesional no se apodere de toda mi vida, porque amo lo que hago con pasión, me hace olvidar de mis inseguridades y vulnerabilidades. Me costó mucho encontrar a Flor dentro de Florencia. Entender que lo que quería para mi me iba a convertir en alguien mejor para los demás. Sueño con ayudar a otras personas a lograr lo mismo. Fácil no va a ser. Pero el mundo real y nuestra mejor versión está del otro lado del miedo. De ahí nace todo lo que vas a encontrar en mis proyectos. Ojalá les guste y les sirva.

Flor está escribiendo su primer libro titulado “Historias de amores que no fueron”. Es un compilado de cuentos que ya tiene su primer capítulo: “Lo que bien termina dice adiós” y que podes descargar gratis de su página web.