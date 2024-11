Final de Copa Sudamericana Racing-Cruzeiro en Asunción: Información y recomendaciones de la Dirección de Turismo de reuniones de Paraguay

Víctor Chamorro, Director de Turismo de Reuniones de SENATUR Paraguay, brindó precisiones sobre la organización que están implementando para la Final de la CONMEBOL Sudamericana de Fútbol 2024 en Asunción entre Racing Club (Argentina) y Cruzeiro Esporte Clube (Brasil) el sábado 23 de noviembre.

PARAGUAY.- Expresó el orgullo y el entusiasmo por ser sede de la final y destacó que están preparados, que han estado trabajando en comisiones interinstitucionales en Asunción para recibir a todas las personas que los van a visitar con comodidad, con seguridad y con todo lo que necesiten para vivir una buena experiencia en Paraguay.

Remarcó la tarea desarrollada junto al área de Migraciones y Aduana paraguaya con la idea de facilitar el ingreso de simpatizantes desde Argentina y desde Brasil para que lleguen en tiempo y forma, sin dejar de hacer los controles estrictos y pertinentes.

Indicó que tienen previsto instalar pantallas gigantes en el centro y en los alrededores de Asunción para que los asistentes que no puedan ingresar al Estadio General Pablo Rojas conocido como «La Nueva Olla», tengan la posibilidad de ver el partido. A quienes lleguen con antelación (el jueves 21 o viernes 22/11), los invitan a participar del fam fest que están organizando en la costanera de Asunción que tendrá duración hasta la medianoche. El sábado 23 -día del partido- van a disponer allí de lugares especiales para los que necesiten asistencia u orientación especifica.

Víctor Chamorro hizo especial hincapié en el tema seguridad y remarcó que van a estar desplegando toda la “artillería” en lo que respecta al manejo de disturbios y acciones especiales, que tienen experiencia en recibir a miles de personas para distintos tipos de eventos y que están preparados.

Con respecto al alojamiento para el fin de semana del 23 de noviembre el Director de Turismo de Reuniones de SENATUR dijo que la demanda en el centro de Asunción está prácticamente cubierta; hubo bloqueos previos de habitaciones y hay algunas reservas que están cayendo, hasta 48 horas antes del partido se van a estar dando de baja las que no fueron garantizadas con una tarjeta de crédito. Recomienda a las personas que están en búsqueda de alojamiento que pidan estar en lista de espera en el hotel elegido, incluso informó que hay hospedajes que están habilitando habitaciones adicionales que ofrecen en ocasiones especiales como lo es ésta. Hay también alojamientos en proximidades a Asunción (alrededor de 15 o 20 kilómetros) en ciudades importantes como Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque.

Víctor Chamorro sugirió a los asistentes que tienen entradas que vayan lo más temprano posible al estadio y, en caso de no tener, que se acerquen con tiempo a las adyacencias de la cancha para tratar de conseguirlos. Si no lo logran pueden quedarse en los alrededores que habrá una buena contención de la policía y de servicios de salud de Paraguay con carpas especiales para tal fin. Si no quieren estar en la zona del estadio, sugiere que permanezcan en la costanera que es una zona espaciosa para albergar a mucho público.

Para finalizar, el Director de Turismo de Reuniones ofreció un detallado informe para que los asistentes al partido de la Final de la CONMEBOL Sudamericana de Fútbol puedan hacer turismo y disfrutar los atractivos de Asunción, de alrededores y de otras localidades de Paraguay.

Fuente: eldiariodeturismo.com