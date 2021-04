Filmus lamentó la discusión generada en Ushuaia

COMPARTIR

















Daniel Filmus, secretario de Asuntos Malvinas de la Cancillería, lamentó la discusión surgida en ésta ciudad por la aceptación de un organismo municipal de una donación realizada por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y que ello se haya mezclado con la defensa de la soberanía en las Islas.

USHUAIA.- Filmus mantuvo una teleconferencia con el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mario Daniele, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Pablo García y la subsecretaria de Asuntos Malvinas, Cecilia Fiocchi.

El funcionario de Cancillería dijo que “cuando me enteré de la discusión que se estaba dando en la provincia, lo que sentí es que si un británico ve esto, no lo puede creer; que nos estemos peleando entre los que siempre defendemos la causa de Malvinas. Que usemos la energía para criticarnos entre nosotros, cuando tenemos hace 188 años nuestras Islas usurpadas, realmente me llama la atención, porque uno de los objetivos que nos proponemos como gobierno, y lo discutimos con Cristina Fernández hace varios años y también con Alberto Fernández, es generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, los calendarios electorales; porque si no, no hay forma de recuperar las islas Malvinas”.

Filmus expresó que “si queremos usar Malvinas para la retórica o la demagogia, no sirve. Nosotros queremos que las islas Malvinas vuelvan a ser argentinas, no queremos llenarnos de palabras para que nos aplaudan. Queremos que la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas, y eso es lo único que nos va a dar tranquilidad. Eso tenemos que lograrlo nosotros como generación”.

Para finalizar el secretario de Asuntos Malvinas dijo que “lo voy a decir provocativamente, lo peor que nos puede pasar a nosotros, es quedar cruzados entre las grandes potencias en el Atlántico Sur. Si quedamos cruzados sobre cómo lo definen las grandes potencias, vamos a perder. Tenemos que usar todas las herramientas necesarias para terminar con la usurpación de los ingleses”.