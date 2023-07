Feria de Arte, Ciencia y Tecnología 2023

Compartir

La instancia provincial se realizó en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, donde los trabajos realizados por estudiantes y docentes fueron evaluados y seleccionados los proyectos que pasarán a la feria nacional.

USHUAIA.- La Feria de Arte, Ciencia y Tecnología fue llevada adelante por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, a través de la Coordinación Provincial de Feria de Ciencias.

Estos son los trabajos que sortearon la instancia provincial y se preparan para participar de la feria nacional:

En el Nivel Inicial: “Yo te cuido Lobito” del Jardín de Infantes N°7 (Ushuaia) y “Conocer y cuidar es preservar” del Jardín de Infantes N° 13, ambos de la ciudad de Ushuaia.

En el Nivel Primario: “Recordar para no olvidar” de la Escuela N° 42 (Río Grande); “¿A qué jugaban los niños en la época de colonial” y “Para temblar de miedo” de la Escuela N° 22 (Ushuaia); “Cuando el viento silba, polvo trae” de la Escuela N° 21 (Río Grande) ; “Luz para cuerpo” de la Escuela N° 7 (Río Grande) y “Un largo viaje” de la Escuela N° 34 (Ushuaia)

En el Nivel Secundario: “Corazón silencioso” y “Hemofilia: aprendamos juntos para cuidar mejor la salud de todos” del CIERG; “Democratización de las emociones” EMEI Río Grande; “Contaminación general en Ushuaia” EMEI Ushuaia; “Los amigos del Río” del Colegio Cono Sur de Río Grande; “Nublando los 5 sentidos” del Colegio Antártida Argentina (Río Grande); “Bioetanol” del Colegio del Sur (Ushuaia).

En la modalidad de Educación Técnica y Profesional: “Semáforo Inteligente” del Colegio Técnico Olga B. de Arko (Ushuaia)

En Modalidades Educativas: “Especial: Cannabis k” de la Escuela Especial N° 1 Kayú Chenen (Ushuaia); “Fábrica de colores” de la Escuela Especial N° 4 (Ushuaia); “Rural: el capitán y la lechuza” de la Escuela Rural N°6: Anexo Puerto Almanza 44 “Héroes del A.R.A. San Juan”.

En el Nivel Superior “¿Quiénes somos y de dónde venimos?” del IPES FA (Ushuaia), en Artística; “EnmascarArte” del Polivalente de Arte, en Club de Ciencias “Figuras y monocristales” del Colegio Técnico OBA (Ushuaia).

Además, la Escuela N° 38 de la Base Antártica ‘Esperanza’ con su proyecto “Un año con y sin árboles/A year with and without tres”, asistirá como invitada especial de Nación junto a los demás proyectos del 6 al 9 de septiembre.