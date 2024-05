El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretado por la ONU desde el año 1993.

Por Patricia López (Periodista).- En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor.

Lema 2024 del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Cada año se establece un lema para celebrar esta efeméride a favor de la libertad de prensa. El lema 2024 es: “Prensa para el planeta: El periodismo ante la crisis ambiental”, dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental en todo el mundo.

¿Qué se entiende por libertad de prensa?

La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión.

La libertad de prensa goza de una garantía constitucional a través de la cual, de forma totalmente libre y democrática, las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de censura.

La Declaración de Windhoek

Para conmemorar este día se eligió el 3 de mayo, con motivo del aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año 1991 elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa.

En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. La desinformación y la información errónea sobre cuestiones medioambientales pueden provocar una falta de apoyo público y político a la acción por el clima. Crédito foto: Alain Schroeder.

Asimismo, se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni control, ya sea de índole económico o político.

Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO / Guillermo Cano

Es uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgado por la UNESCO a personas, organizaciones o instituciones a nivel mundial, que hayan tenido una notable contribución a la defensa y promoción de la libertad de prensa.

Fue creado en el año 1997 en honor a Guillermo Cano Isaza, director del diario colombiano El Espectador, asesinado en el año 1986 por sicarios del narcotráfico.

Anualmente un jurado calificador, conformado por profesionales del periodismo, elige a un ganador entre las propuestas efectuadas por organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la libertad de prensa y por los estados miembros de la Unesco.

Filmografía sobre la libertad de prensa

Son muchas las películas que se han llevado a la gran pantalla que tratan el tema de la libertad de prensa. A continuación mencionamos algunas de las películas más importantes y emblemáticas:

Ciudadano Kane (EEUU, 1941): Considerada como una de las películas más icónicas del cine, refleja una dura crítica al poder que tiene la prensa y todo lo que ella representa dentro de la sociedad.

Todos los hombres del presidente (EEUU, 1976): En este film, basado en un hecho real, se pone en evidencia la libertad de expresión y la lucha ante los poderes políticos dominados por un mundo de corrupción y anarquía, donde la verdad debe sobreponerse a la censura para alcanzar la justicia.

El Dilema (EEUU, 1999): Una excelente producción cinematográfica en la cual se destapan los intereses de la industria del tabaco para usar sustancias tóxicas que ayuden a crear más adicción en las personas. Esto sale a la luz pública gracias a la denuncia realizada por uno de sus empleados, siendo una noticia de gran envergadura que llega a los noticieros y medios de comunicación más importantes.

Verónica Guerin (Irlanda, 2003): Es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de una periodista de origen irlandés que fue asesinada por investigar asuntos relacionados con las drogas en Irlanda y que, por ello, tuvo que pagar un alto precio.

Zodiac (EEUU, 2007): En este film se narra el trabajo periodístico de unos investigadores para dar con el paradero de un asesino en serie apodado el “Asesino del Zodíaco”, quien asesinó un gran número de personas durante las décadas de los sesenta y los setenta en la ciudad de San Francisco.

Maten al Mensajero (EEUU, 2014): Basada en la historia real del periodista estadounidense Gary Webb, quien puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga y el narcotráfico en los barrios afroamericanos del país.

Spotlight: En Primera Plana (EEUU, 2015): Un equipo de reporteros que conformaba la columna Spotlight del diario The Boston Globe descubrió en una investigación un gran número de casos de pederastia cometidos por curas en el estado de Massachussets, sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica. En 1993 UNESCO solicitó que el 3 de mayo fuera establecido formalmente como una fecha para “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda democracia”. Foto Universidad Nacional de La Plata.

The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono (EEUU, 2017): En el año 1971 periodistas de los diarios Washington Post y The New York Times expusieron ante la opinión pública el ocultamiento de información sobre la Guerra de Vietnam por parte del gobierno estadounidense durante más de 30 años.

Histórico de lemas del Día Mundial de la Libertad de Prensa

2023: 30 aniversario

En 2023 se celebra el 30 aniversario de esta efeméride, y la UNESCO organizó un acto especial en la sede de la ONU en Nueva York con una completa agenda de actividades.

Para esta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa se invitó a todo el mundo a publicar un único mensaje: “Todo va bien”. Porque si todo está bien en las noticias, entonces algo va mal en el periodismo. Y cuando algo va mal en el periodismo, no podemos proteger los derechos humanos.

2022: Periodismo bajo asedio digital

El lema para 2022 fue “Periodismo bajo asedio digital”. Se reflexionó sobre el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.

Se celebró una conferencia global sobre el tema en Uruguay.

2021: La información como un bien común

Para conmemorar este día la UNESCO emite anualmente un mensaje o lema alusivo a la libertad de prensa. Para el año 2021 el tema central se denominó “La información como un bien común”, referido a la suprema importancia de disponer de información veraz y confiable. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Foto archivo 2023 Diario El Sureño.

2020: Por un periodismo valiente e imparcial

En el año 2020 el lema del Día Mundial de la Libertad de Prensa se denominó: “Por un periodismo valiente e imparcial”, en referencia a la seguridad de los periodistas y la impunidad, la independencia del periodismo, y la igualdad de género en los medios de comunicación.

La conferencia que se celebra anualmente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa debió ser pospuesta debido a la pandemia por COVID-19, asegurando de esta forma la salud e integridad física de todos los asistentes a tan magno evento. Fuente: diainternacionalde.com