FEPOTRA renovó el reclamo

Luego del conflicto que se generó en Punta Delgada y que fue protagonizado por camioneros chilenos quienes cortaron el tránsito de camiones argentinos por ese país, lo que puso en jaque el abastecimiento de la comunidad de Tierra del Fuego, Argentina, desde la Federación Popular del Transporte (Fe.Po.Tra.) se emitió un documento en el que se pone de manifiesto la necesidad de concretar el cruce por aguas argentinas.

RIO GRANDE.- Parte del manifiesto de la FEPOTRA, señala:

Una medida de fuerza llevada adelante por camioneros chilenos de Magallanes pone en jaque a la Argentina Bicontinental y Bioceánica, haciendo que el centro del país que no es Córdoba sino Tierra del Fuego; tenga desde hace 4 días sus vías terrestres de comunicación interrumpidas. Todo ello debido a que, para llegar a esta Provincia no haya otra manera que hacerlo por Chile y producto que los argentinos durante los últimos 50 años, no hemos sabido desarrollar un cruce entre el área nacional continental y la isla grande de Tierra del Fuego, a través de la boca oriental del estrecho de Magallanes.

Así, la sociedad fueguina, constituida por más de 220 mil personas, va rápidamente camino al desabastecimiento, a la falta de sus elementos básicos, como son los alimentos y los productos de la canasta familiar; e imposibilitada de recibir insumos y de enviar su producción industrial al continente.

Desde 1975 fueguinos y fueguinas venimos solicitándole al Estado nacional cumpla con ese mandato constitucional de una Argentina unida de sur a norte y de este a oeste. Y en nuestra persistencia logramos en 2012 que el Congreso Nacional sancionara la Ley 26.776, que establece como “Política de Estado de la Nación” la integración soberana de la isla con el continente a través de un cruce por aguas argentinas.

La falta de voluntad y continuidad en materia de políticas públicas nos han llevado a esta situación de dependencia y fragilidad. Más aún cuando cada anuncio de los gobiernos de turno carecen de sustento técnico y científico para transformarse en promesas vacías de contenido, pronunciados en épocas de campaña electoral, que erosionan fuertemente la credibilidad pública.

Los más de 500 camiones acumulados en territorio chileno, imposibilitados de ingresar o egresar de la Tierra del Fuego, nos dan una dimensión ajustada del volumen del transporte y del movimiento vehicular de carga; hecho que ratifica una vez más las grandes sumas de dinero que se lleva del esfuerzo y el desarrollo poblacional de todas y todos los argentinos en el sur, una empresa monopólica, extranjera y ligada a capitales británicos como lo es la chilena Transbordadora Austral Broom Ltda. S.A., que brinda el principal servicio de cruce entre el continente y la isla a través de Bahía Azul – Primera Angostura, para sortear el estrecho de Magallanes.