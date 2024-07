Federico Torres ganó el Blitz

Anteanoche, en el Centro Cultural Leandro Nicéforo Alem, el local Federico Torres (3° preclasificado) quedó al frente de las posiciones del Blitz Aniversario de Río Grande (suizo, 7 rondas, 3’ + 2”), con 6 puntos.

RIO GRANDE.- Se ubicó primero en forma automática por haberle ganado al Gran Maestro (GM) Leonardo Tristán, de Necochea (máximo favorito), subcampeón con las mismas unidades. CAMPEON. Federico Torres, 1-1 con los GM.

Mientras que tercero finalizó Francisco Montes (9°), con 5,5. Los tres embolsaron $ 80.000, $ 60.000 y $ 40.000, respectivamente.

El cuarto lugar lo empataron el GM Alejandro Hoffman (2°), de Uruguay, y el Sub 16 riograndense Leandro Frutos (5°), con 5. Y sexto concluyó Aníbal Adorno (15°), también con 5, adjudicándose los $ 20.000 como mejor clasificado del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), organizador del certamen. TERCERO. Montes (derecha) frente a Ramiro Palavecino. CUARTO I. El GM Hoffman, ante J. Guerra. CUARTO II. El CM Frutos (d) vs. A. Luna. SEXTO. Aníbal Adorno mueve ante L. Marfil. SEPTIMO. Tomás Alderete (d) contra V. López. OCTAVO. Tomás Foschiatti (i) vs. I. Guerra. NOVENO. L. Yanacón (d) ante A. Sandoval.

El torneo

Los cuatro primeros y el santacruceño Juan Manuel Sebastián Luna (17°), de Comandante Luis Piedra Buena, mantuvieron el puntaje ideal al término de la 3° ronda, con Montes (2,5) como único escolta.

Ambos GM (Tristán venció a Medina, mientras que Hoffman derrotó a Torres) y el Candidato a Maestro (CM) Frutos -quien se impuso a Montes- conservaron el liderazgo tras la 4° ronda, incrementándose a 8 los perseguidores inmediatos.

En la siguiente instancia, Hoffman (5) superó con blancas a Frutos (4) y quedó como único líder, y con el mismo color Torres (4) doblegó a Tristán (4). También con 4 puntos aparecían Medina, Adorno y Tomás Alderete. DECIMO. F. Ortiz (i) contra Rodrigo Luna. UNDECIMO. M. Medina (i) frente a B. Orellana. DUODECIMO. A. Quiroga (i) vs. A. Villegas. DECIMOTERCERO. Igarzábal (i) vs. Freiberg.

Por la penúltima ronda, Tristán (blancas) dejó sin invicto a Hoffman, al tiempo que Torres y Frutos salían airosos en los duelos locales (ante Adorno y Alderete, respectivamente). Ahora los punteros eran cuatro, con 5 puntos (Montes, vencedor de Medina, sumaba 4,5).

En el cierre, Torres (blancas) le ganó en la mesa 1 a Frutos; en la 2, Montes cerró su gran actuación derrotando a Hoffman; y en la 3, Tristán vencía a Lucas Igarzábal.

En los cuadros adjuntos aparece el desempeño de los cuatro mejores clasificados riograndenses.

Al término del Blitz se jugó el desempate del 24° Magistral Aniversario 103° Aniversario de Río Grande, con la victoria de Tristán (2-1) sobre Hoffman, luego de que ambos finalizaran con 6,5 puntos. Tercero fue Torres (5,5), delante de Francisco Ortiz, Montes y el puntarenense Jorge Guerra, todos con 5.

TORRES (1°)

R C Rival Res.

1 N Gallardo 1-0

2 B Márquez 1-0

3 N Igarzábal 1-0

4 B Hoffman 0-1

5 B Tristán 1-0

6 N Adorno 1-0

7 B Frutos 1-0

MONTES (3°)

R C Rival Res.

1 N Palavecino tab

2 B Alvaro 1-0

3 N Ortiz 1-0

4 N Frutos 0-1

5 B J.Guerra 1-0

6 B Medina 1-0

7 N Hoffman 1-0

FRUTOS (4°)

R C Rival Res.

1 N A.Luna 1-0

2 B Yanacón 1-0

3 N Foschiatti 1-0

4 B Montes 1-0

5 N Hoffman 0-1

6 B Alderete 1-0

7 N Torres 0-1

ADORNO (6°)

R C Rival Res.

1 N Marfil 1-0

2 B Hoffman 0-1

3 N Alvaro 1-0

4 B Quiroga 1-0

5 N F.Zsilavecz 1-0

6 B Torres 0-1

7 N Medina 1-0

POSICIONES FINALES * BLITZ ANIVERSARIO

P/Ajedrecista Ciudad ELO Pts. Des.1 Des.2 Perf. +/-

1.Federico Torres (80) Río Grande 2.044 (3°) 6,0 28,0 26,00 2.312 +41,0

2.GM Leonardo Tristán (89) Necochea 2.483 (1°) 6,0 28,0 26,00 2.263 -5,1

3.Francisco Montes (99) Río Grande 1.926 (9°) 5,5 25,5 22,00 1.997 +25,4

4.GM Alejandro Hoffman (66) Uruguay 2.316 (2°) 5,0 31,5 24,00 2.147 -6,6

4.CM Leandro Frutos (09) Río Grande 2.001 (5°) 5,0 31,5 24,00 2.071 +29,6

6.Aníbal Adorno (sd) Río Grande 1.829 (15°) 5,0 26,0 17,00 1.861 +26,4

7.Tomás Alderete (04) Río Grande 1.849 (14°) 5,0 25,5 16,00 1.985 +32,0

8.Tomás Foschiatti (06) Río Grande 1.850 (13°) 5,0 22,5 16,00 1.651 +3,2

9.Leonel Yanacón (07) Río Grande 1.798 (18°) 5,0 20,5 14,50 1.701 +32,0

10.Francisco Ortiz (04) Río Grande 2.010 (4°) 4,5 23,0 13,75 1.807 -24,6

11.Juan Medina (00) C.L.P.Buena 1.812 (17°) 4,0 28,0 15,00 1.884 +17,8

12.Angel Quiroga (sd) Río Grande 1.965 (6°) 4,0 26,5 13,50 1.886 -14,6

13.Lucas Igarzábal (97) Río Grande 1.910 (10°) 4,0 26,5 12,50 1.768 -11,8

14.Martín Sáez (82) Pta.Arenas 1.952 (8°) 4,0 26,0 12,00 1.859 -30,4

15.Francisco Zsilavecz (94) Río Grande 1.781 (20°) 4,0 24,5 12,00 1.796 +6,8

16.Jorge Guerra (09) Pta.Arenas 1.691 (21°) 4,0 24,0 12,00 1.622 +10,8

17.AIM Ricardo Luna (65) Ushuaia 1.797 (19°) 4,0 23,0 11,00 1.678 +0,8

18.Ariel Farías (85) Río Grande 1.957 (7°) 4,0 22,0 12,00 1.627 -38,6

19.Sebastián Sandoval (99) Río Grande 1.888 (11°) 3,5 22,5 11,75 1.457 -18,8

20.Agustín Luna (10) Ushuaia 1.609 (25°) 3,5 21,5 10,50 1.505 +8,8

21.Julio Iragüen (95) Río Grande s/puntos 3,5 19,5 8,75 1.503 -8,6

22.Camilo Freiberg (08) Ushuaia 1.471 (30°) 3,5 19,0 7,50 1.594 +34,8

23.Lucas Alvaro (07) Río Grande s/puntos 3,0 25,0 8,50 1.653 —-

24.Angelo Quezada (11) Pta.Arenas 1.596 (27°) 3,0 23,5 9,00 1.600 +10,8

25.Fernando Gallardo (sd) Río Grande 1.661 (22°) 3,0 22,5 7,00 1.451 -2,0

26.Benjamín Orellana (13) Río Grande s/puntos 3,0 22,0 7,00 1.486 —-

27.Juan Márquez (07) Pta.Arenas 1.822 (16°) 3.0 20,5 8,25 1.280 -45,6

27.Ramiro Palavecino (09) Río Grande 1.539 (29°) 3,0 20,5 8,25 1.443 -3,6

29.Cristian Almarez (sd) Río Grande s/puntos 3,0 18,5 9,25 1.372 —-

30.Isidora Martínez (15) Pta.Arenas s/puntos 3,0 18,0 8,50 1.461 —-

31.Ignacia Guerra (15) Pta.Arenas s/puntos 3,0 16,5 8,50 1.380 —-

32.Agatha Villegas (10) Pta.Arenas 1.599 (26°) 3,0 15,5 5,00 1.225 -8,0

33.Valentín García (09) Río Grande s/puntos 2,0 21,5 3,00 1.354 —-

34.Antonella Vargas (15) Río Grande s/puntos 2,0 21,0 5,50 1.152 —-

35.Aaron Sandoval (13) Pta.Arenas s/puntos 2,0 20,5 4,50 1.282 —-

36.Thiago Slenk (08) Ushuaia s/puntos 2,0 20,0 6,25 1.357 —-

37.Rodrigo Luna (07) Ushuaia 1.633 (24°) 2,0 20,0 5,00 1.144 -52,0

38.Luis Marfil (59) Río Grande s/puntos 2,0 17,5 4,50 1.164 —-

39.Valentín López (14) Río Grande s/puntos 1,0 16,5 3,50 552 —-

Desempate: 1) partida entre sí; 2) cantidad de victorias; 3) buchholz medio. Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento; Perf. (performance); +/- (variación en el ELO).