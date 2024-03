Experta de la ONU involucrada en la acusación de genocidio a Israel dice haber sido amenazada

Una experta de las Naciones Unidas que publicó un informe en el que afirmaba que había motivos razonables para creer que Israel había cometido genocidio en Gaza durante su campaña militar contra Hamás, denunció este miércoles que recibió amenazas durante todo su mandato.

GINEBRA (Reuters /NA).- Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Gaza, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe titulado “Anatomía de un genocidio”, que Israel rechazó “totalmente”.

A la pregunta de si su trabajo en el informe le había hecho recibir amenazas, Albanese respondió: “Sí, recibo amenazas. Nada que hasta ahora considerara que requiriera precauciones adicionales. ¿Presiones? Sí, y no cambia ni mi compromiso ni los resultados de mi trabajo”.

Albanese, que ocupa el cargo desde 2022, no dio más detalles sobre la naturaleza de las amenazas, ni identificó quién las había proferido.

“Han sido momentos difíciles. Siempre me han atacado, desde el principio de mi mandato”, destacó, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Israel criticó a Albanese, alegando que estaba “deslegitimando la propia creación y existencia del Estado de Israel”, algo que la mujer negó.

Albanese afirmó que una de sus principales conclusiones era que los líderes ejecutivos y militares y los soldados de Israel “subvirtieron intencionadamente sus funciones de protección en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”.

“La única inferencia razonable que puede extraerse de la revelación de esta política es una política estatal israelí de violencia genocida contra el pueblo palestino de Gaza”, afirmó.

La misión diplomática de Israel en Ginebra se quejó de que el uso de la palabra genocidio era “indignante” y afirmó que la guerra era contra Hamás y no contra civiles palestinos.

Albanese, abogada y académica italiana, es una de las decenas de expertos independientes en derechos humanos a los que Naciones Unidas encomendó la tarea de informar sobre temas y crisis específicas.

Las opiniones expresadas por los relatores especiales no reflejan las del organismo mundial en su conjunto.