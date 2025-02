Estefanía Díaz se graduó de Contadora Pública en UCES

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) sede Río Grande celebró la graduación de Estefanía Díaz, quien obtuvo el título de Contadora Pública con una destacada defensa de tesis sobre el impacto de las Fintech en el sector bancario.

RIO GRANDE.- La sede de Río Grande de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) se vistió de gala para celebrar la graduación de Estefanía Díaz, una joven riograndense que alcanzó el título de Contadora Pública con una destacada actuación académica.

Estefanía Díaz defendió su tesis final, titulada «Las Fintech y su impacto que tienen en los bancos. Análisis del cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero en el sector financiero», ante una mesa evaluadora integrada por el Coordinador de Prácticas Profesionales Supervisadas, Contador Luis Arrieta, y el Coordinador Académico, Contador Jorge David Moreno. Su exposición fue calificada con un sobresaliente 9.

Nacida el 4 de octubre de 1993, Estefanía Díaz es oriunda de Río Grande y egresó con honores de la Escuela Modelo de Educación Integral (EMEI). Su trayectoria académica continuó en la Universidad Nacional de Córdoba, donde inició sus estudios de Contaduría, y culminó en UCES en 2014.

En diálogo con Prensa Universitaria, la flamante contadora pública compartió su pasión por los números y su vocación por la Contaduría. «Siempre me gustaron los números, tenía esa habilidad también en el colegio. Me costó decidir al principio ya que me fui a estudiar a otra provincia una carrera diferente pero me di cuenta que lo mío era esto, con el tiempo me di cuenta que fue la mejor decisión. Además, es una profesión con muchas oportunidades y diversidad de áreas en las que se puede ejercer», expresó.

Estefanía Díaz destacó la exigencia académica de UCES y el apoyo recibido por parte de sus compañeros y docentes. «Cursar en UCES fue una experiencia enriquecedora. Me encontré con un nivel académico exigente, pero eso me permitió formarme con bases sólidas. Hubo materias más desafiantes que otras, pero con esfuerzo y dedicación logré superar cada etapa. También lo que fue clave es el acompañamiento de mis compañeros, nos apoyamos entre todos por un mismo objetivo y eso es lo más importante. Además hay docentes que no solo son grandes profesionales sino también apasionados por enseñar, son claros en su transmisión de conocimientos y eso te permite aprender, comprender y crecer», afirmó.

La joven profesional también compartió los desafíos que enfrentó durante su carrera, especialmente al equilibrar el estudio con el trabajo y otras responsabilidades. «Sí, tuve altibajos como en todo proceso largo, hubo momentos difíciles, especialmente cuando tenía que equilibrar el estudio con el trabajo y otras responsabilidades. La clave fue contar con mi familia que en todo momento entendió mi objetivo y me apoyo en cuanto se pudiera, además contar con compañeros en la misma que uno, nos ayudamos y motivamos entre nosotros. Compañeros de trabajo y amigos que me motivaron siempre a seguir adelante Tuve esa suerte de poder contar con ellos», relató.

Estefanía Díaz reconoció que tuvo que hacer sacrificios personales para alcanzar su meta. «Sin dudas tuve que relegar cosas, hubo momentos en los que no podía asistir a cumpleaños, a juntadas con amigos, a fin de semanas largos aprovechando el feriado para poder adelantar y estudiar. En esos momentos, el apoyo de mi familia fue fundamental, siempre entendieron cuál era el objetivo y me apoyaron incondicionalmente», expresó.

La flamante contadora pública agradeció a su familia, compañeros de trabajo y de estudio por el apoyo incondicional recibido durante su carrera. «Agradezco principalmente a mi familia, que siempre estuvo presente, apoyándome en cada etapa del camino, motivándome a seguir adelante, levantándome cuando creía que ya no podía. También a mis compañeros de trabajo que siempre tenían palabras de aliento y no me dejaban caer. A mis compañeros de carrera con quienes compartí estudios, dudas y muchas horas preparando exámenes. Todos han colaborado en este logro y le estoy eternamente agradecida», manifestó.

Con la mirada puesta en el futuro, Estefanía Díaz se prepara para enfrentar nuevos desafíos profesionales. «Ahora empieza una nueva etapa con nuevos desafíos. Ser profesional sin duda me abre muchas puertas, tanto en el ámbito laboral como en el desarrollo personal. Esta carrera ofrece muchas oportunidades y quiero seguir creciendo, aplicando lo aprendido y buscando nuevas experiencias que me permitan avanzar en mi carrera», concluyó.