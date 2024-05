Este es el “dios de la guitarra” según Brian May

“Lo he visto pararse allí y dejar que la guitarra explotara en vida por sí sola”, explicó May. Conocelo acá.

Si bien la camaradería y los halagos entre músicos son moneda corriente, es raro encontrarlos en artistas famosos y con amplia trayectoria. Algunos, sin embargo, no tienen problema en hablar bien de sus colegas y uno de ellos es Brian May, quien recientemente elogió a Pete Townshend diciendo que él “básicamente inventó” el rock de guitarras.

“¡Pete Townshend es un dios de la guitarra y siempre lo será!“, escribió May en su cuenta de Instagram sobre el guitarrista de The Who. “Lo he visto pararse allí y dejar que la guitarra explotara en vida por sí sola”.

El músico continuó: “Mi forma de tocar le debe mucho a él. No estoy hablando del estilo influenciado por el blues que también sustentó la evolución del rock de los años 70 y 80; Townshend trajo a la escena un estruendo abrasador de acordes súper amplificados pero no sobre saturados, monolitos de bordes afilados estrellándose furiosamente en nuestros cerebros, golpes rítmicos mordaces que cambiarían para siempre a personas como yo“.

Luego, el músico de 76 años le dio un consejo a sus seguidores, si en verdad querían comprobar lo que él estaba explicando sobre el guitarrista de The Who: “Si quieren sentir lo que estoy diciendo, pongan ‘My Generation’ a todo volumen en los equipos de audio de sus casas, ¡y sorpréndanse!”. Además, recomendó otras canciones como “I’m A Boy”, “Substitute”, “Can’t Explain” y su versión de “Summertime Blues”.