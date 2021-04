Este 2 de abril, Gabriela Carel estrena videoclip en homenaje a los héroes de Malvinas

COMPARTIR

















La cantante y compositora patagónica Gabriela Carel lanzará su nuevo sencillo “Grito Sagrado” en homenaje a los Héroes de Malvinas, este 2 de abril por su canal de YouTube: “Gabriela Carel Música” y paralelamente en todas las plataformas musicales. El estreno está programado para las 00:00 con la intención de acompañar la vigilia que los excombatientes llevan adelante en distintos puntos del país.

CHUBUT.- Como un sentido homenaje a nuestros héroes de Malvinas la reconocida compositora patagónica estrenará esta nueva creación musical. Carel invita a que la acompañen en el lanzamiento de esta nueva canción y su videoclip, llamado “Grito Sagrado”. El mismo se llevará a cabo por su canal de YouTube (Gabriela Carel Música), este viernes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a las 00:00 (1º de abril por la noche). “Espero sinceramente que la gente nos acompañe, será un momento muy emocionante. Ver nacer una canción es algo que siempre me moviliza, pero en esta fecha creo que tiene un plus especial”, declaró Carel. También se podrá escuchar en Spotify, AppleMusic y demás plataformas.

Un desafío

Gabriela es una artista que permanentemente busca enfrentar nuevos desafíos. Radicada en Chubut, Patagonia argentina, su obra ha trascendido el territorio. Embajadora de sentimientos, paisajes y tradiciones del Sur. Escribir una canción para Malvinas, una temática tan controversial para todos los argentinos, es sin dudas un gran reto. “Siempre quise componer un tema para nuestros héroes, pero nunca me animaba. Es un asunto delicado, de dolor y amor, como dice la letra de la canción”, expresó. “La había empezado a bocetar a principios del año pasado y me llevó varios meses terminarla, buscarle la vuelta para que me convenza”.

Tiempo de crear

Durante los meses de aislamiento por la pandemia del Covid-19, Gabriela se dedicó fuertemente a la composición. Han surgido nuevas obras que ya está grabando junto a su grupo de músicos. Ellos son: Justo Epulef en primera guitarra, Darío Carrasco en guitarra base, Osvaldo Labastié en percusión, Gaspar Labastié en flauta traversa y Lisandro Labastié en bajo. “Proyectamos lanzar algunos sencillos como adelantos del álbum que saldrá en la segunda mitad de este 2021. El “Grito Sagrado” es el primero que, con mucha alegría, estamos compartiendo con el público. Y especialmente queremos dedicarlo a cada uno de los excombatientes y familiares de los caídos en Malvinas”, culminó la artista.