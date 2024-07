Están los finalistas de la Copa Argentina

Con las dos finales confirmadas, Ushuaia espera por Escuela Municipal ante ADEFU en la definición femenina, y Mercantil ante San Isidro en caballeros. Los cuatro fueron merecidos finalistas y van por el Regional.

RIO GRANDE.- Enorme cierre de semifinales tuvo la etapa Provincial de la Copa Argentina de Futsal AFA para determinar a los finalistas en ambas ramas; en Ushuaia Escuela Municipal derrotó a Metalúrgico 6-2, mientras que Mercantil venció 3-1 a Defensores del Sur; mientras que en Río Grande, las chicas de ADEFU tras igualar en uno frente a O’Higgins, ganaron 4-1 desde el punto penal, mientras que San Isidro se quedó con el clásico frente a Camioneros al vencerlo 7-2.

El sábado venidero en Ushuaia, la primera final será Escuela Municipal vs. ADEFU en femenino; Mercantil vs. San Isidro en masculino.

Durísima fue la semifinal de mujeres en la Fortaleza Verde, tanto Celestes como Naranjas dejaron la piel en la cancha, jugaron a un gran ritmo y se mordieron en todos los sectores, quizás al encuentro le faltó más situaciones de gol, pero el 1-1 le vino bien al cierre del cotejo.

Rápidamente ADEFU se puso arriba en el marcador en el marcador; Micaela Arias aprovechó una pelota mal despejada, la dejaron boyando y con un puntazo seco puso el 1-0 cuando se llevaban jugados 2:30.

Dos minutos más tarde avisó el Bernardino, pero el disparo dio en el poste aunque a los 10:18 alcanzó la igualdad; de un saque lateral, Gise Sielas pegó directo al arco y la pelota en el camino rozó primero en una rival y luego en Luciana Corregidor para ingresar pegando en el palo ante la sorpresa de toda la defensa. Valentina Grandis en todo su esplendor, la juvenil fue figura.

La presión que imprimió el Naranja de movida se fue diluyendo en el cierre de la primera etapa, y casi no se vio en el complemento. El cansancio fue evidente y O’Higgins con algo más de resto por no haber corrido tanto en la primera parte, le llegó en varias oportunidades aunque siempre respondió muy bien la arquero Vukasovic.

Sin poder sacarse ventajas, fueron a la definición desde el punto penal, y allí ADEFU no se equivocó, acertó los cuatros disparos que ejecutó, mientras que la arquero detuvo uno y el restante se fue afuera para vencer 4-1 en esta definición de la muerte.

Clásico Tachero

Si había sido bueno lo de San Isidro en cuartos de final ante Camioneros de Ushuaia, fue mucho mejor ante Camioneros de Río Grande, reeditando un nuevo clásico moderno en el orden local, y tras un arranque parejo, desde los siete minutos en adelante todo fue del Tachero quien con un mejor control de pelota superó a su rival hasta sacarle una diferencia importantes. Festejos locos. Las chicas de ADEFU celebran el pase a la final de la etapa Provincial de la Copa Argentina de Futsal. Lucas Vera y Alejandro Peña festejan un tanto de San Isidro finalista.

La apertura del marcador llegó a los 10:20 tras una combinación en velocidad donde la tocaron todos y donde la pivoteada dentro del área de Brito fue clave para dejar al Bolu Peña de cara al gol, sin embargo le detuvieron el remate y del rebote el mencionado pivot mandó la pelota a la red.

Sobre los 11:26 llegó un gran anticipo del Colo Toledo y San Isidro salió de contra, utilizó todas las bandas hasta dejar sólo a Rodrigo Ojeda quien con una enorme finta dejó desairado a Ale Godoy para el 2-0.

Sobre el cierre de la etapa el empuje de Camioneros equilibró el juego y cuando estuvo a punto de descontar, siempre respondió de forma brillante el arquero Nahuel Hernández, sacando algunas pelotas increíbles.

No bien arrancó la segunda parte, el Aurinegro se adelantó con dos tantos más por intermedio de Jorge Fresia y Alejandro Peña, ambos aprovechando los espacios que regaló el rival, aunque la salida del medio de este segundo gol, llegó el descuento del pívot Jeremías Ponce y como si esto fuera poco llegó una injusta expulsión de Fresia y lo aprovechó el Verde para volver a descontar por intermedio de Juan Barrientos, llegando sin marca por el segundo palo.

Desde los diez minutos en adelante y al ver Camioneros que no lograba romper la buena defensa del rival, mandó arquero jugador y cada vez que realizó un mal pase, el Tachero no lo perdonó y de contra lo terminó de matar.

Escuela y Mercantil hicieron valer la localía

En la Casa del Deporte, los elencos ushuaienses cumplieron la tarea. Escuela, en primer turno, se alzó con un 6-2 engañoso. No por los méritos porque está claro que Poli mereció el triunfo, pero el trámite fue mucho más parejo que lo que refleja el marcador.

Metalúrgico es un rival de fuste y tuvo a mal traer al elenco de Ceballos durante varios pasajes del juego. Pero la sola presencia de Sol Jara, cuando la capitana está inspirada, es síndrome de victoria posible. Y así sucedió, el elenco verde está en una nueva final provincial, listo para la acción, después de aprovechar al máximo la reanudación tras el corte de luz.

El 3-0 vertiginoso y shockeante marcó una ruptura en el partido de la cual no hubo vuelta atrás.

Más tarde, el masculino brilló también en todo su esplendor. Mercantil trabajó y trabajó para vencer a un Defensores del Sur que, con Coki Chávez como bandera, se fortalece en su identidad.

Los de Bonvehi esperaban esto, sin dudas, porque hace años que se preparan para este tipo de competencias. Pero algo faltaba, cinco para el peso si se puede decir. Y ahora, con el líder de grupo y su experiencia, los del CECU están merecida y lógicamente en una final provincial.

Con una actuación global sólida, sería, firme y consagratoria, los de azul vencieron a su rival de turno, entendieron cada instante y altura del juego y siempre creyeron en la propuesta y en el sacrificio.

Supieron aguantar cuando la sexta falta los acechaba, supieron defender cuando el Defe lo buscó por todos lados y quizás solo le faltó definirlo antes. Porque Chávez siempre se hizo enorme o, porque también faltó esa eficacia para no sufrir. Pero es la caprichosa y el show fue de excelencia.

Más allá de todo, Mercantil no dejó dudas y con goles de Carpio, Garay y Pérez se impuso 3-1 frente a Defensores del Sur que batalló e intentó, pero nunca pudo desactivar el compromiso general de los de azul. Fue mejor.

Femenino

O’Higgins 1 – 1 (1-4) ADEFU

O’Higgins: Luciana Corregidor.

ADEFU: Micaela Arias.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Cotejo definido desde el punto penal; para ADEFU anotaron Luzmila Rodríguez, Ivanna Martín, Maricel Rausch y Tatiana Ruiz. Para O’Higgins marcó Graciela Montecino. Antonela Vukasovic detuvo el disparo de Dariana Martín mientras que Magalí García desvió su remate.

Escuela Municipal 6 – 2 Metalúrgico

Escuela Municipal: Sol Jara (2), Ruth Alcocer, Valentina Grandis, Yasna Godoy y Selena Jauch.

Metalúrgico: Agustina Mansilla y Gisela Do Santos.

Arbitros: Pablo Ruiz y Alberto Miller.

Gimnasio: Municipal Cochocho Vargas.

Incidencias: No se registraron.

Masculino

Camioneros 2 – 7 San Isidro

Camioneros: Jeremías Ponce y Juan Barrientos.

San Isidro: Alejandro Peña (2), Braian Brito, Rodrigo Ojeda, Jorge Fresia, Lucas Vera y Franco Toledo.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsados Wladimir González y Guillermo Vargas (DT) en Camioneros; Jorge Fresia y Gastón Ruiz (AT) en San Isidro.

Mercantil 3 – 1 Defensores del Sur

Mercantil: Gabrielinho Carpio, Juan Garay y Rodrigo Pérez.

Defensores del Sur: Luciano Abalos.

Arbitros: Leandro Carracedo y Alberto Miller.

Gimnasio: Municipal Cochocho Vargas.

Incidencias: No se registraron.