Estados Unidos y Venezuela retomaron el diálogo

Funcionarios estadounidenses y venezolanos de alto rango reiniciaron conversaciones y Washington instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a garantizar que las elecciones programadas para el 28 de julio sean “competitivas e inclusivas”.

CARACAS /WASHINGTON (Reuters /NA).- El jefe negociador de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que las dos partes acordaron durante la primera reunión virtual trabajar para mejorar las tensas relaciones y mantener una comunicación “constructiva y respetuosa”.

Maduro busca su segunda reelección, mientras que Estados Unidos expresó preocupación sobre si cumplirá sus promesas de celebrar elecciones presidenciales libres y justas.

Los gobiernos occidentales criticaron que su elección de 2018 fue una farsa, recordó este jueves la agencia de noticias Reuters.

El mandatario venezolano ahora se enfrenta a Edmundo González, un veterano exdiplomático que fue nombrado candidato de la oposición después de que el Tribunal Supremo confirmara en enero la prohibición de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, para ocupar un cargo público, una medida condenada por los Estados Unidos en ese momento.

Desde entonces, Machado le otorgó su respaldo a González y ha conseguido una gran ventaja sobre Maduro en las encuestas de opinión.

Estados Unidos volvió a imponer sanciones petroleras a Venezuela, miembro de la OPEP, a mediados de abril, acusando a Maduro de no cumplir plenamente con las garantías electorales que hizo en acuerdos con la oposición.

Maduro había anunciado el lunes que había aceptado una propuesta de Estados Unidos para reanudar las conversaciones directas.

La última reunión conocida entre altos funcionarios estadounidenses y representantes de Maduro tuvo lugar en México a mediados de abril.

“Discutimos una amplia gama de temas y continuamos instando a elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio en Venezuela”, reveló un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sobre la reunión del miércoles.

Rodríguez amplió que si bien la continuidad de las conversaciones tenía como objetivo “ganar confianza”, Venezuela había expresado su “rechazo a las tergiversaciones que sobre este diálogo y de manera reiterada han publicado voceros del gobierno norteamericano”.

No ofreció más detalles pero en X indicó que la nueva ronda de conversaciones “debe limitarse a lo acordado en Qatar”.

Las negociaciones secretas entre los Estados Unidos y Venezuela en Qatar a fines del año pasado ayudaron a allanar el camino para que Maduro programara elecciones este mes.

Los detalles de esos acuerdos no fueron revelados en su totalidad, informó la agencia de noticias Reuters.

La oposición denunció lo que llama tácticas opresivas de Maduro, incluido el encarcelamiento de detractores del Gobierno.

Mientras muchos entre el electorado venezolano están molestos por la caída del nivel de vida y el estancamiento del salario mínimo, algunos analistas ven que el Gobierno lucha por superar las encuestas que muestran que González tiene una ventaja de aproximadamente 20 puntos sobre Maduro.

Sin embargo, persisten dudas sobre si la votación será creíble, debido a medidas que incluyen la revocación por parte del Gobierno de una invitación a los observadores electorales de la Unión Europea.

