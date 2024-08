Estados Unidos ofreció una amnistía a Maduro, según el Wall Street Journal

Estados Unidos le ofreció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una amnistía en causas judiciales, que lo incluye a él al igual que varios funcionarios de su gobierno, en caso de que reconozca el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las últimas elecciones presidenciales.

BUENOS AIRES (NA).- El ofrecimiento fue revelado por un artículo del diario Wall Street Journal, que señaló que el gobierno chavista lo rechazó de plano.

El pasado viernes, Nicolás Maduro exigió a la administración de Joe Biden respetar los procesos internos de Venezuela. “No se metan con los asuntos internos de Venezuela, eso es todo lo que pido”, comentó el mandatario.

No obstante, al parecer siguen en curso negociaciones y se habla de noviembre como fecha tope para lograr un acuerdo debido a que ese mes habrá elecciones en los Estados Unidos.

“Hasta ahora, las conversaciones se han llevado a cabo de manera virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y confidente de Maduro, y Daniel P. Erikson, quien dirige la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Los funcionarios estadounidenses han señalado que no obligarán a las compañías petroleras occidentales a abandonar Venezuela”, afirmaron en la publicación.

La situación en Venezuela continuaba candente, a partir de que el Consejo Nacional Electoral adjudicó la victoria, sin mostrar actas, a Nicolás Maduro, en las elecciones del pasado 28 de julio.

No obstante, la oposición, que sí ha mostrado respaldo de los resultados, afirma que González Urrutia es quien resultó ganador y con una diferencia amplia.

Algunos gobiernos reconocieron al opositor como el vencedor y han considerado que los resultados del CNE no están apegados a la voluntad del pueblo venezolano.



González Urrutia: “La verdad prevalecerá”.

González Urrutia advirtió este domingo que “la verdad prevalecerá” en referencia a las elecciones presidenciales.

“Vivamos siempre en la verdad, respetarla es el camino hacia la paz que nos permitirá reconstruir nuestro amado país. La verdad prevalecerá, nunca lo duden”, ha afirmado González en un mensaje publicado en Instagram junto a una fotografía en la que aparece arrodillado en un templo católico.

“Ruego a Dios por Venezuela, por nuestro pueblo y por el cese de la violencia“, ha añadido el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Este sábado, González Urrutia pidió el “que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, en alusión a los más de 2.000 detenidos que confirmó el propio Maduro en el marco de las protestas postelectorales.

