Estados Unidos: conmemoran los atentados del 11 de septiembre de 2001

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitaba este miércoles con su vice, Kamala Harris, uno de los tres sitios donde se estrellaron aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001, en conmemoración de los fatídicos hechos que costaron la vida a casi 3.000 personas, con la caída de las Torres Gemelas en el centro de la escena.

BUENOS AIRES (NA).- Biden y Harris comenzaban su día con una visita al sitio de la ciudad de Nueva York donde los aviones derribaron las gigantescas torres gemelas del World Trade Center.

Harris, ahora candidata demócrata a la presidencia, tenía previsto viajar a Nueva York después de debatir con su rival republicano , el ex presidente Donald Trump, en Filadelfia el martes por la noche, cuando faltaban solo ocho semanas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Trump también asistía a la ceremonia en la ciudad de Nueva York, junto con el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, informó una fuente familiarizada con los planes del republicano.

Biden y Harris visitaban también otros puntos donde se produjeron hechos aquel 11 de septiembre, de acuerdo con una crónica de la agencia de noticias Reuters.

“Sólo podemos imaginar el dolor y la angustia que las familias y los sobrevivientes del 11 de septiembre han sentido todos los días durante los últimos 23 años y siempre recordaremos y honraremos a aquellos que nos fueron arrebatados demasiado pronto”, comentó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean- Pierre, a los periodistas a bordo del Air Force One el martes.

Biden emitió una proclamación en honor a quienes murieron como resultado de los ataques, así como a los cientos de miles de estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios para el servicio militar después.

“Debemos a estos patriotas de la generación del 11 de septiembre una deuda de gratitud que nunca podremos pagar por completo”, aseveró Biden.