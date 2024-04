Estados Unidos acusa a China de impulsar la maquinaria bélica de Rusia

China apoya el esfuerzo de Rusia en Ucrania ayudándole a aumentar su producción de defensa mediante el suministro de grandes cantidades de máquinas, herramientas, microelectrónica y tecnología para aviones no tripulados y misiles de crucero, afirmaron el viernes funcionarios en Washington.

WASHINTONG (Reuters/NA).- Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el presidente Joe Biden planteó la cuestión a su par chino Xi Jinping en su reciente llamada telefónica y que es una fuente de discusión en curso con los aliados de Estados Unidos en Europa y en todo el mundo.

Uno de los funcionarios sostuvo que los materiales chinos están llenando lagunas críticas en el ciclo de producción de Rusia y ayudando a Moscú a emprender su “expansión de defensa más ambiciosa desde la era soviética y en un plazo más rápido de lo que creíamos posible al principio de este conflicto”.

“Nuestra opinión es que uno de los movimientos que más cambian las reglas del juego de que disponemos en este momento para apoyar a Ucrania es persuadir a la RPC (China) para que deje de ayudar a Rusia a reconstituir su base industrial militar. Rusia tendría dificultades para mantener su esfuerzo bélico sin la aportación de la RPC”, declaró.

Parte de la información proporcionada por los funcionarios se basaba en reportes de inteligencia desclasificados. Esbozaron una amplia gama de formas en que China está ayudando a la guerra de dos años de Rusia contra Ucrania sin proporcionar asistencia letal.

Es probable que los rusos hayan utilizado las importaciones de máquinas-herramienta de China para aumentar su producción de misiles balísticos, dijeron los funcionarios.

Citaron a Dalian Machine Tool Group, uno de los principales fabricantes de máquinas herramienta de China, como una de las empresas que suministran a Rusia.

En 2023, el 90% de las importaciones de microelectrónica -que Rusia ha utilizado para producir misiles, tanques y aviones- procedían de China, dijeron los funcionarios.

Dijeron que empresas como Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd, y Hikvision están proporcionando componentes ópticos chinos para su uso en sistemas rusos, incluidos tanques y vehículos blindados.

Además, Rusia ha recibido componentes ópticos militares para tanques y vehículos blindados que fabrican las empresas chinas iRay Technology y North China Research Institute of Electro- Optics, dijeron.

Los funcionarios también afirmaron que China ha suministrado a Moscú motores para drones y motores turborreactores para misiles de crucero, y que entidades chinas y rusas han estado trabajando para producir conjuntamente drones dentro de Rusia.

Es probable que las empresas chinas estén suministrando nitrocelulosa para fabricar propulsores para armas, ayudando a Rusia a ampliar rápidamente su capacidad de fabricar municiones clave como cartuchos de artillería, añadieron.

Los funcionarios destacaron que China está ayudando a Rusia a mejorar sus capacidades de satélites y en otras materias espaciales para su uso en Ucrania, aumentando la amenaza en toda Europa.

Agregaron que Estados Unidos tiene información de que China está proporcionando imágenes a Rusia para su guerra contra Ucrania.

(Reporte de Steve Holland y Susan Heavey. Editado en español por Javier Leira).