Estados Unidos: activistas contaminaron la mesa de Netanyahu con insectos y gusanos

Activistas propalestinos lograron infiltrarse en el Hotel Watergate, donde se aloja el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su visita a Washington y arrojaron una masa de larvas de mosca, gusanos e insectos sobre la mesa de una sala preparada para las reuniones de la delegación israelí.

BUENOS AIRES (NA).- El Movimiento Juvenil Palestino publicó en su cuenta de X las imágenes de esta acción de protesta antiisraelí, en las que se puede ver cómo los insectos se arrastran por el mantel blanco de la mesa, con las banderas de Israel y los Estados Unidos en el fondo.

“¡Buen provecho! ¡Gusanos liberados sobre la mesa de guerra del sionista criminal! Los activistas palestinos provocaron el caos en el Hotel Watergate la noche del miércoles para que Netanyahu, los agentes del Mosad israelí y el Servicio Secreto no tuvieran paz mientras continúan aterrorizando a nuestro pueblo”, reza la publicación del Movimiento Juvenil Palestino.

Esa acción de protesta fue desarrollada en el contexto de una manifestación con miles de participantes en rechazo a los ataques de Israel en la Franja de Gaza y en contra de la ayuda militar estadounidense frente al edificio del Congreso de los Estados Unidos, donde este miércoles Netanyahu intervino con un discurso ante los legisladores estadounidenses.

Los manifestantes propalestinos también tiñeron algunas fuentes de la ciudad de color rojo sangre para denunciar la aniquilación que lleva a cabo Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, informó el sitio Actualidad RT.

Además, utilizaron durante la protesta frente al Capitolio una cabeza gigante de Netanyahu con cuernos y manos de las que goteaba pintura roja que representaba sangre.

Otra figura que representaba al primer ministro israelí fue quemada por manifestantes.

Algunos enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía frente al edificio del Congreso se tornaron violentas y los uniformados antidisturbios rociaron gas pimienta sobre la multitud.

Aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue recibido por el Congreso con aplausos y ovaciones en su mayoría, hubo algunos legisladores que no se sumaron a la bienvenida y un caso fue el de la representante demócrata de Michigan, Rashida Tlaib.

La congresista de origen palestino utilizó un par de letreros para expresar su rechazo a la ofensiva militar de Tel Aviv en la Franja de Gaza, durante el discurso que ofreció Netanyahu ante legisladores estadounidenses.

“Criminal de guerra” y “Culpable de genocidio” fueron las consignas plasmadas por Rashida Tlaib en las dos paletas de votación, que incluso pudieron observarse durante algunos momentos de la transmisión de la alocución del gobernante israelí, de acuerdo con el sitio Sputnik News.

Posteriormente, la demócrata publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Nunca daré marcha atrás en decirle la verdad al poder. El gobierno de apartheid de Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos. Los palestinos no serán borrados. Solidaridad con todos aquellos que están fuera de estos muros en las calles protestando y ejerciendo su derecho a disentir”.

CRÉDITO FOTO PORTADA: EITB.EUS. Miles de manifestantes se han congregado en los alrededores del Capitolio estadounidense, donde el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene previsto pronunciar un discurso, para evitar ese acto y realizar un “arresto civil” del mandatario por crímenes de guerra en Gaza.