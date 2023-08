Escuela Municipal: De Ushuaia a la Copa Argentina

El sábado por la noche en el Cochocho Vargas se disputó el cruce correspondiente a la Fase Regional Patagonia Sur de la Copa Argentina donde Escuela Municipal se sacó de encima a Santa Cruz FC de Río Turbio para meterse en la etapa nacional de la Copa Argentina organizada por el Consejo Federal de AFA.

Poli de mi vida

El camino fue largo, acompañado de alegrías y tropiezos, pero la noche sabatina premio merecidamente al conjunto de Vigil. Escuela Municipal que venía de dejar en el camino de la copa a elencos como Estrella Austral, ADEFU y Metalúrgico, debía revalidar todo aquello en cuarenta minutos de futsal.

El rival de turno, Santa Cruz de Río Turbio, un elenco plagado de caras conocidas para las locales, cómo Gaitán, Carrión, Calisto o Maza, que avizoraba a una jornada para nada sencilla pero cuyo objetivo final era lo suficientemente prometedor como para amedrentarse.

Por su parte, las chicas del Barrio Santa Cruz, arribaron a la Isla en la tarde noche del viernes con intenciones claras de llevarse de estas tierras el pasaje hacia San Luis. Llegaron como las ganadoras de la fase provincial Santacruceña al haber vencido a Estudiantes de Río Gallegos, llegaron con hambre de triunfo y por eso a las 20:30 de sábado estaban ya en el Coliseo del Futsal Ushuaiense, listas para el choque.

La bola empezó a girar, propuso primero Escuela pero el intento de avasallar a su oponente no duró más de dos o tres minutos, rápidamente las fuerzas se equilibraron y el encuentro comenzó a tomar un tinte errático y trabado, de hacha y tiza digamos. Era evidente que se habían estudiado, la defensa zonal baja se imponía como dibujo más habitual al transcurrir el reloj. Así parecía esfumarse la primera mitad, apretada, chiva, mezquina, pero esas cosas siempre les parece solo a los espectadores. Las protagonistas tenían guardado un cierre de primer tiempo diferente. Trepó Sol Jara, que fue sin dudas la figura de la noche por lejos, cruzó con pelota dominada el Ecuador de la cancha, conecto por derecha con Valentina Grandis y ,si, Grandis conecto por supuesto que con Yasna Godoy, la de los goles importantes, que no dudo en el segundo palo para vencer el arco custodiado por Céspedes y hacer delirar a toda la parcialidad verde. Pero poco duró aquel delirio. Apenas unos minutos más tardes a la salida de un córner del cuál todo Escuela reclamo no haber sido, las de Vigil y Ceballos perdieron la marca de nada menos que Brenda Gaitán, que de un poderoso frentazo cruzado colocó una igualdad que hasta ahí era más que merecida.

Comenzó la segunda parte con similar tónica que la etapa prima, el Match no parecía despegar desde lo estético pero sin embargo lo estrictamente táctico estaba ahí a la vista, un duelo de ajedrez, de metro a metro que no se desanudo sino hasta que, quién sino, Grandis en una corajeada individual desde la derecha, trabó por uno y por dos la bocha, ganó, conecto por supuesto que con Godoy en el área, esta devolvió la pared y la propia Valentina definió para en 2-1. A partir de ahí ocurrió algo similar a lo que había ocurrido cuando Escuela abrió el marcador, Santa Cruz se fue al humo, trabajó bien Calisto en el poste, Carrión intentó las bandas y Gaitán recurrió a su gambeta, pero todo lo detenía Jara que parecía multiplicarse en la 40×20, tal es así que Macarena Maza, uno de los valores más importantes de la visita, casi nunca pudo ganarle un duelo a la número cinco de Poli, y ya que hablamos de Jara, la propia Sol fue quien desde el punto penal convirtió el 3-1 allá por mitad del segundo tiempo, y ahí si, Escuela, ya con esa ventaja de dos tantos solidificó más aún lo que venía trabajando, fue casi un golpe psicológico para las santacruceñas el tercero del local y, aunque de todos fue a buscarlo, lo hizo sin ideas claras que pudieran desactivar el cerrojo casi perfecto que las locales propusieron. Entonces, en uno de esos arrebatos ofensivos del elenco del oeste de la Patagonia perdió Ojeda con Alcocer, la zurda trepó la sin marca la cancha, descargo al segundo palo para Flor Quintana y la capitana de punta y sin dudar puso el 4-1 definitivo.

Los pocos minutos que le quedaban al pleito son anécdota, nada iba a modificar lo inevitable. Sonó la chicharra y la marea verde se juntó en un abrazo apretado, Escuela Municipal Consiguió el objetivo, irá a San Luis del 4 al 8 de octubre, irá a representar a la Patagonia Sur, irá a representar a Tierra del Fuego, irá a representar a Ushuaia, cuna del Futsal.