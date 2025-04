USHUAIA.- El titular del Centro de Ex Combatientes de la Malvinas Ushuaia, Juan Parodi, apuntó contra el presidente Javier Milei durante el acto encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, al advertir que «es hora de corregir nuestra acción diplomática».

Parodi sostuvo que es «importante recordar y reclamarle» a los funcionarios el resultado de las gestiones políticas que llevaron a cabo «para la recuperación de Malvinas».

«Ya se cumplieron 192 años de la ocupación por la fuerza de nuestro territorio y creemos que es hora de corregir nuestra acción diplomática política e interna. Está más que demostrada la buena fe de Argentina, en todos estos años, tratando de recuperar (las islas) por las vías pacificas, pero también está la muy mala fe de Reino Unido», planteó Parodi.

El excombatiente agradeció además la presencia de Villarruel en el acto, al destacar que «no es común que autoridades nacionales estén presentes».

También recordó que en diciembre de este año se cumplirán 60 años de la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que «tanto revindican» y que reconoce que hay un conflicto entre Argentina y Reino Unido, pero que, dijo, «en ningún momento obliga» a este último a restituir los territorios invadidos.

«Nos piden que dialoguemos, pero hasta ahora solo hubo un monólogo porque los ingleses miran para otro lado. Pasarán 192 años de que Argentina defendiera su territorio. No fue a colonizar, no fue a subyugar a otro pueblo. No fue ni será colonizador, fue un país libertario, liberador. Siempre», concluyó.