Entrevista. Mex Urtizberea sobre el origen del fenómeno ¡FA!: “Había una necesidad de humanidad”

El conductor y uno de los mentores del proyecto que explotó desde YouTube da algunas claves de cómo llegó hasta aquí. Además, adelanta detalles de la fiesta que trae a Córdoba llena de sorpresas.

Lo que sucedió con ¡FA!, el proyecto audiovisual encabezado por Mex Urtizberea desde hace más de tres años pero afianzado en 2023 a través de YouTube, es un fenómeno que nadie vio venir.

Si bien existían formatos similares que combinaban entrevistas descontracturadas y música en vivo con diferentes artistas, esto fue mucho más allá: desde la propia casa de Urtizberea se fueron generando momentos únicos, algunos crossover impensados en cuanto a las versiones que fueron apareciendo y, por sobre todas las cosas, un cruce intergeneracional entre artistas “al natural” replicado en un público que produjo una comunión casi familiar.

“La verdad es que nadie lo esperaba, es cierto. Uno no hace las cosas pensando que va a explotar tal o cual cosa, sino sería un tarado. Esa frescura se transmite. Ahora estuve en Bariloche y la gente me paraba en la calle, me abrazaba, me agradecía. Me sentía el Gauchito Gil (risas). Me emociona mucho y no le encuentro explicación, me gusta disfrutarlo”, lanza Mex al ser consultado por el furor que fue creciendo con el correr de los meses.

Millones de vistas y cruces generacionales

Hoy, el canal de Esto es ¡FA! en YouTube tiene más de 370 mil suscriptores y muchos de los videos con artistas de un amplio rango haciendo versiones irrepetibles suman millones de reproducciones y todo tipo de comentarios. Pero más allá de los números, el máximo logro es que las nuevas generaciones descubran a artistas “de antes” que no pierden su vigencia y viceversa. Una gema para la música argentina que le pasa por el costado a la industria y a los medios tradicionales.

“El pibe está en YouTube, el otro está en YouTube, hay algo en común y apareció ¡FA! Es hermoso. Esos cruces y mixturas es lo que más me gusta. La mezcla siempre existió pero acá logramos que todos se encuentren en la música, las canciones. Es fantástico”, refuerza Urtizberea.

Para encontrar la génesis de ¡FA! hay que remontarse a las épocas de pandemia, más precisamente a noviembre de 2021. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, Mex organizó un festejo especial para el programa de radio que estaba realizando desde su casa. “Junto a Nico Tolcachier y Fabiana Segovia, que son las dos personas con la que arrancamos esta locura hermosa, nos propusimos hacer una suerte de homenaje al “10″. Vinieron Ciro, Juanse, Julián Kartún, Juan Ingaramo; también Víctor Hugo, Alejandro Apo. Gente del fútbol hablando y músicos tocando. Ahí dijimos ‘guau, qué impresionante’”, recuerda. Ese fue el germen de lo que vendría después.

−¿Cuánto tuvo que ver la pandemia y lo que se vivía en aquel entonces con la idea inicial y el concepto del ciclo?

−Diría que fue la gran culpable, totalmente. Había una necesidad de encuentro y de humanidad. Además, en aquel entonces ya estábamos en un momento de mucha bronca por el encierro, por la muerte de familiares y no poder despedirlos, por las vacunas. De hecho, creo que hay mucho odio generado por eso hasta el día de hoy y que tiene que ver con todo este presente. Entonces, había que contrarrestar todo eso. Yo insistía en que tenía que haber humanidad, que tenía que ser en una casa y con una serie de elementos que hagan bajar a tierra al tipo y confiar nuevamente en el otro. Ahora con el tiempo lo pienso y creo que va por ahí.

El laboratorio de ¡FA!

−A tus 64 años y con una gran trayectoria en los medios y la música, lograste condensar como nunca tus dos pasiones, con una gran llegada a tus pares y al público. ¿Cómo piensan la dinámica de invitar a tal y qué tema hacer en las sesiones?

−Es el momento que más disfruto con el equipo de laburo. Nos juntamos, pensamos en un artista, qué puede hacer, qué le quedaría bien cantar, en dónde meterlo. A veces también viene el músico y te propone algo. El tipo ya sabe que tiene que colocarse en otro lugar y sorprender, ya saben que ese es el juego. Sabe cuál es esa canción que canta en la ducha y que lo emociona, y muchas veces no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Es como desnudarse. Todos los pibes que han venido como Lit Killah, Yami Safdie, Milo J, Bavhi… Para ellos es un desafío terrible salir del autotune y de una serie de cosas de cómo se produce la música hoy. Cantar a pelo así, es hermoso.

−Encima metieron un “hitazo” con Santiago Motorizado cantando a Cristian Castro…

−Santiago había comentado que era fanático de Cristian Castro y cuando lo llamé se lo propuse y se recopó. Lo cantó así como es él, un poco más punk. Eso es divino y es terminar también con muchos prejuicios de nuestra generación y algunas posteriores.

La Fiesta ¡FA! llega a Córdoba

A partir del gran suceso generado a través de la pantalla, nació la Fiesta ¡FA! en la que se condensa todo ese mismo espíritu de las grabaciones pero con el agregado esencial del cara a cara y el gran factor sorpresa. Este jueves 13 de febrero, el evento desembarca por primera vez en Córdoba. Será en el nuevo estadio Atenas y como antesala del Cosquín Rock 2025.

