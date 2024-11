Entidades turísticas opinaron en audiencia pública sobre la creación del Enutur

13 expositores se presentaron en el Concejo Deliberante para debatir sobre la ordenanza que instaura un nuevo ente autárquico municipal y en forma casi unánime rechazaron la creación de una tasa que, según opinaron, sólo servirá para desalentar el turismo en la ciudad.

USHUAIA.- Luego de haber sancionado en primera lectura el proyecto de ordenanza que crea el Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal y tendría por objetivo promover el desarrollo turístico sostenible de la jurisdicción, el Concejo Deliberante realizó ayer la audiencia pública para conocer la opinión de los sectores involucrados. Las cámaras en general plantearon su rechazo, cuestionando especialmente la creación de un nuevo ente que deja vacío de fondos a la agencia Ushuaia Bureau.

Del encuentro participaron 13 expositores, representantes de la gran mayoría de las cámaras vinculadas al turismo y otros sectores de la sociedad civil de Ushuaia, además de algunos particulares; quienes expusieron sus miradas sobre el proyecto. En este sentido, las cámaras en general plantearon su rechazo, cuestionando especialmente la creación de un nuevo ente que dejaba vacío de fondos a la agencia Ushuaia Bureau, una agencia mixta compuesta por el sector público y el sector privado y a la cual defendieron porque consideran que ha dado muy buenos resultados desde su creación.

Durante la audiencia, científicos vinculados al CADIC y a la Cátedra de Turismo de la Universidad de Tierra del Fuego resaltaron los logros durante estos casi 19 años desde que se creó Ushuaia Bureau, organismo considerado como un ejemplo en todo el país y que fue copiado por otras ciudades turísticas como El Calafate.

En cuanto a la creación de una tasa destinada al turismo que rondaría los 5 dólares para los visitantes argentinos y 10 dólares para los extranjeros, los participantes coincidieron en que el valor es muy alto y no ofrece una contraprestación a cambio; lo cual, en lugar de promover el desarrollo del turismo, muy probablemente afectaría en forma negativa a la ciudad.

Críticas al Ejecutivo

Sobre el resultado de la audiencia, el concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone opinó que “fue muy interesante, porque la gran mayoría de los sectores de la sociedad civil de Ushuaia tuvo oportunidad de dar su parecer. Sin embargo, después hubo una exposición que a mi juicio no fue acertada de algunos funcionarios municipales. Me parece que no era el lugar oportuno”.

Tavarone cuestionó “la presencia de funcionarios y gente que pertenece a la Dirección de Turismo Municipal tratando de justificar el proyecto, porque esos fundamentos deben de darse en comisión”, recordando que el proyecto en cuestión se votó sobre tablas, por simple mayoría, sin debate previo.

En este sentido afirmó estar en desacuerdo con “la forma en que se manejó la presidencia de la comisión” a cargo de Nicolás Pelolli y dijo: “no puede ser que cada vez que se va a tocar un tema, los expositores y voluntarios vengan a hablar en favor de los proyectos, invitados por ellos mismos. Ahí se habló de personal municipal y también de algunos funcionarios, hubo gente de Economía de la Municipalidad y la verdad que creo que fue una falta de respeto tanto para los concejales que nos desayunamos con la presencia de esta gente, como para los invitados que venían a exponer en una audiencia pública que, en realidad, es para ellos”.

Por último Tavarone recordó que “conforme a nuestra Carta Orgánica, las mociones que haga el público en las audiencias no son vinculantes, simplemente son tomadas como una sugerencia y muy rara vez se cambian la decisión que se ha tomado al sancionarse la primera lectura de la ordenanza”.

A partir de ahora, si el acta de la audiencia pública logra ingresar como nuevo asunto en el boletín, podría tratarse en segunda lectura en la sesión prevista para el próximo martes 19, aunque eso no está claro aún.