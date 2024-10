Enorme victoria de Universitario sobre el campeón Ushuaia

Jugada el domingo la cuarta fecha del Torneo Clausura de Rugby en la Zona Campeonato, las sorpresas llegaron de todos lados; la primera se dio en esta ciudad con la enorme victoria de Universitario bajando de la punta al campeón Ushuaia por 13 a 10, mientras que en el Corazón de la Isla, Tolhuin Rugby Club derrotó al Río Grande RHC 25-24 alcanzado su primera e histórica victoria en la máxima divisional.

RIO GRANDE.- En el tercer juego, se dio la lógica, Las Aguilas derrotó como visitante a Colegio del Sur por 32 a 14 y hoy es el único invicto y puntero de la competencia.

La primera etapa disputada en Río Grande fue por lejos la mejor jugada, pese al intenso viento cruzado que reinó en la tarde dominical, los dos elencos salieron a realizar su juego, y el que primero pegó fue la visita quien a los 6 minutos logró llegar a la primera conquista; a la salida de un scrum se levantó el octavo, selló un ruck y rápidamente la pelota voló al abierto por donde ingresó el full back Julián Vaquera quien le apuntó a la bandera ganando en velocidad a todos sus marcadores para el 5-0 parcial.

Universitario no tardó demasiado en contestar, a los 10 minutos dio vuelta el marcador; a la salida de un line out bien obtenido, los delanteros fueron para adelante y tras tres fases, se cortó por el centro de la cancha el medio scrum Juan Manuel Morales quien lanzado no pudo ser detenido por nadie. La conversión fue efectiva por parte de Keke Santoro para dejar el match 7-5 con el cual se fueron al descanso.

Pero antes de irse al descanso, quedó en evidencia la postura de uno y otro, mientras los dueños de casa intentaron hacer daño siempre con sus delanteros, el rival mecho a sus forwards para luego intentar dominar con sus backs, aunque siempre se encontraron con una buena defensa de los tres cuartos locales.

El complemento fue muy diferente, el juego se tornó muy enredado y la claridad fue lo que le faltó a ambos, aunque el arranque pudo ser cambiante, dado que a los 3 minutos Cristian Mansilla tuvo un penal factible para poner al Tricolor otra vez arriba, pero su patada dio en el poste y pudo ser despejada por el adversario, y en contra partida, 3 minutos después el que tuvo un penal a su favor fue el Rojiblanco y nuevamente Santoro acertó su patada para estampar el 10-5 parcial.

Ushuaia encontró varios penales en el campo rival y lo aprovechó a los 18 minutos para repercutir con sus delanteros y con la ayuda de todos, logró meter en el ingoal rival a Wally Máscaro quien se desplomó para anotar el segundo try del equipo e igualar las acción 10-10.

La alegría a la visita le duró tan solo 4 minutos, dado que Uni a los 22 minutos consiguió un penal bajo los palos y Keke Santoro lo transformó en tres puntos para darle una nueva ventaja a su equipo, 13-10.

Los minutos finales tuvo al Ushuaia Rugby Club buscando por todos lados, algo desordenado por la desesperación de igualar o dar vuelta el resultado, y tanto los ataques con los forwards como con los backs, tuvo una gran respuesta defensiva por parte de los anfitriones que dejaron la vida en cada tackle o en cada penetración, sobre todo a los 33 minutos cuando parecía inminente la caída de su ingoal, pero defendieron con uñas y dientes y lograron detener al adversario para llevarse una victoria muy festejada de La Soñada.

Universitario pese a tener muchas bajas en su plantel, volvió a contar con gente de mucha experiencia y eso fue clave para alzarse con un triunfo que lo venía buscando desde hace mucho tiempo, sobre todo ahora que enfrente estuvo el último Campeón.

Universitario 13 – 10 Ushuaia Rugby Club

Germán Bachhofeer 1. Walter David Mascaro

Ulices Said Vega 2. Emanuel Adrián Coña

Fernando Mendoza 3. Martín Ezequiel Gratapaglia

Franco Ismael Mancilla 4. Martín Ezequiel Andrada

Diego Saucedo Spinelli 5. Franco Daniel Merlino

Alexis Soliz 6. Facundo Catalán Tagle

Sergio Bilbao 7. Matías Rocha

Daniel Márquez 8. Nicolás Alejandro Obreque

Juan Manuel Morales 9. Agustín Irianni

Ramiro Santoro 10. Joaquín Enrique García

Jonatan Girons 11. Cristian Mansilla

Francisco Viel 12. Tomás Di Dio Goñi

Rodrigo Cerezo 13. Juan Cruz García Noguera

Pablo Jofré 14. Felipe Arias Ocampo

Martín Sastre Gandolfi 15. Julián Eduardo Vaquera

Luciano Juárez E. Rodrigo Suárez

Referee: Jason Mola. Cancha: La Soñada (Universitario). Tantos: 6′ try Julián Vaquera (URC), 10′ try Juan Manuel Morales, convertido por Ramiro Santoro (UNI), 46′ penal Ramiro Santoro (UNI), 56′ try Walter Mascaro (URC), 66′ penal Ramiro Santoro (UNI). Ingresaron en Universitario: Andrés Esteban Cichero, Ariel Torres, Martín Gorostarzu, Daniel Agustín Gómez y Lucas Salina. Ingresaron en Ushuaia RC: Luis Francisco Arbini, Santiago Enríquez Tapia y Luis María Medina. Incidencias: No se registraron.