Enorme clasificación de Mercantil, San Isidro y Defensores

La tarde sabatina en la Isla fue bárbara; se desarrollaron tanto en Ushuaia como en esta ciudad los cuartos de final de la etapa provincial de la Copa Argentina de Futsal AFA y entre los caballeros se dio la enorme victoria de Defensores del Sur en la capital frente a HAF por 5-4; mientras que en Río Grande, Mercantil eliminó a ADEFU 3-1, San Isidro 6-3 a Camioneros de Ushuaia, y el Verde local apabulló 12-1 a Intevu FC.

RIO GRANDE.- Al cierre de esta edición buscaban la final Mercantil ante Defensores del Sur en Ushuaia, y Camioneros contra San Isidro en el clásico local en la Fortaleza Verde. Las Damas jugaban Escuela Municipal de Ushuaia ante Metalúrgico de Río Grande, y aquí, otro clásico, O’Higgins frente a ADEFU.

La jornada de cuartos arrancó con el juego más parejo de Damas, Metalúrgico y Camioneros igualaron 1-1 al cierre de los cuarenta minutos con un golazo de Valeria Sánchez para el Verde quien tras dejar dos rivales por el camino por la banda izquierda, de derecha le cruzó el remate a la arquera rival.

La igualdad de las chicas de la UOM llegó sobre el cierre de la segunda parte cuando tras una excelente jugada colectiva donde la pelota fue de banda a banda, por el medio apareció Abril Lizarzuay para forzar la definición desde el punto penal; allí Claudia Nieva se convirtió en la figura de la cancha al atajar tres penales -el restante se fue afuera- y así pasó el conjunto de Braian López.

Luego pasó el torbellino Mercantil, elenco que tuvo una enorme primera etapa donde borró de la cancha a ADEFU con una presión asfixiante en los primeros minutos que no dejó jugar al rival y lo forzó a cometer errores, como el acontecido a los 7:13 donde le cortaron una salida por el medio y tres pases en velocidad le permitieron a Axel Mansilla colocar el 1-0 por el segundo palo.

Sobre los 12:30, tras una nueva presión, obligaron al error del arquero quien no encontró pase por la buena marca rival y otra vez Mansilla rebotó la pelota para el 2-0 con el cual se fueron al descanso; resultado corto por todo lo bueno que mostró el conjunto dirigido por Martín Bonvehí.

En el complemento y con el resultado a su favor, los capitalinos se replegaron, le entregaron la pelota al rival y recién se esforzaron en la recuperación cuando el rival pasaba la mitad de cancha, algo lógico por dos razones, primero porque es imposible mantener semejante presión a lo largo de 40 minutos, y segundo porque ellos ya habían sacado la diferencia y la responsabilidad era del Naranja.

Y el plan les estaba saliendo a la perfección, hasta que a los 15:50 Joel Coronel llegó al descuento, fue a los ponchazos pero poco importó dado que puso a ADEFU en partido, y a partir de allí el empuje del local fue total aunque con el adelantamiento del arquero regalaba muchos espacios, y a falta de medio minuto Lucas Aravena acertó un contragolpe y con toda la facilidad del mundo estampó el 3-1 final.

Más tarde un duelo que también se las traía, Tacheros ante Verdes ushuaienses, y si bien San Isidro picó en punta, casi de inmediato lo igualó Camioneros con un golazo del chico Federico Bleuer, y cuando la primera etapa se moría se dio el primer incidente serio de la tarde, Gaby Sánchez vio la roja por volver a jugar con los brazos en alto, y todo indicaba que la balanza iba a caer a favor de los visitantes.

Pero en el inicio de la segunda etapa todo cambió en un abrir y cerrar de ojos; al minuto penal y expulsión en contra de Camioneros, Schwarz detuvo la pelota con la mano y los árbitros confirmaron la pena máxima, Lucas Vera -el goleador de la tarde-, lo transformó en gol y luego, en un vendaval, el Tachero se puso 5-1 antes de los cinco minutos de juego y sentenció la historia, pese a que llegó el descuento del visitante pero no fue suficiente.

El último cotejo de caballeros fue la clara victoria de Camioneros sobre Intevu FC, elenco éste que milita en la Primer B local y las diferencias fueron abismales, a los 48 segundos ya ganaba el Verde con tanto de Erik Zaraza, y si bien hubo un repunte del equipo de Nico Rodríguez no fue suficiente para parar al rival quien se fue al descanso 6-1 y ya sellando la historia del encuentro.

En los dos cotejos finales femeninos, tanto ADEFU como O’Higgins cerraron sus juegos 3-1; el primero ante Defensores del Sur y el segundo frente a Los Troncos para volver a verse las caras en un clásico local.

HAF afuera, Escuela adentro

En el Microestadio “Cochocho Vargas” se jugaron dos series de los cuartos de final de Copa Argentina en su fase provincial. Allí HAF cayó ante Defensores del Sur y Escuela Municipal vapuleó a CAMPOLTER.

La Copa Argentina, que se juega en simultáneo en el norte y sur de la isla, tenía en la capital el choque de cuartos en su rama femenina y masculina. Allí, la moneda en el aire puso a latir los corazones.

HAF es el equipo más parejo y más ganador en estos tiempos del Futsal capitalino y la ilusión de los de Hernández está puesta cien por ciento en este tipo de citas, quizás, la única en las que el rojinegro está en deuda, las provinciales, las patagónicas.

Ya le había costado el duelo ante Escuela Argentina el fin de semana pasado. Y esta vez, ante el poderío de Defensores del Sur, no le alcanzó.

De físico tuvo mucho el juego. HAF pegó primero, en el despertar del match con gol de Nicoliello, pero sospechosamente empezó a perder duelos individuales a la hora de recuperar. Defensores nunca se sintió menos y empezó a ganar metros y a elaborar de esa manera una tarde de gloria.

Lo empató el Defe en una mala salida de Casanova, lo dio vuelta el Defe con golazo de Aarón Camino y, sobre todo, marcó la temperatura de la velada.

Nada se podía regalar, nada se podía negociar. La reacción de HAF pareció ser oportuna luego de que el propio Nicoliello pusiera un 3-2 que daba vuelta la ecuación, pero la constante siempre fue la misma. Los de Hernández estaban incómodos, a otro ritmo en muchos aspectos, y los del norte de la Isla sin intenciones de volverse a casa.

Por eso la arremetida de los de Blanco tuvo su premio. Primero Ávalos y después Chávez, sí, Coki Chávez, el verdugo provincial, el villano de HAF, estampó un 5-3 que sería irreversible.

Lo intentó el rojinegro, lo buscó con mucho amor propio, que le sobra, y llegó al descuento, pero la remontada siempre pareció lejana.

Por su parte, Escuela Municipal vapuleó a Campolter en la rama femenina. Podríamos cerrar ahí y no habría tanto más que agregar. En efecto, no ocurrió algo diferente.

Escuela Municipal no resiste análisis y no encuentra oponente que nos haga pensar en otro material editorial, al menos en la capital. Es que después de haber ganado 9-0 a su rival sabatino, se verá las caras con Metalúrgico de Río Grande quien fuera su rival en la final de Copa Argentina el pasado año. Quedan solo las potencias, los mejores de la provincia en busca de la clasificación.

Síntesis – Río Grande

Metalúrgico 1 – 1 (2-3) Camioneros

Metalúrgico: Lara Abril Lizarzuay.

Camioneros: Valeria Sánchez.

Arbitros: Guillermo Cok y Marcos Moreno.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Partido definido por disparos desde el punto penal; ganó Metalúrgico 3-2.

ADEFU 1 – 3 Mercantil (Ush)

ADEFU: Joel Coronel.

Mercantil (Ush): Axel Mansilla (2) y Lucas Aravena.

Arbitros: Alberto Miller y Matías Cisterna.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: No se registraron

San Isidro 6 – 3 Camioneros (Ush)

San Isidro: Lucas Vera (4), Gonzalo González y Alejandro Peña.

Camioneros (Ush): Federico Bleuer, Gabriel Espinoza y Santiago Hidman.

Arbitros: Carlos Braian Lazarte y Luciano Machuca.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado Gabriel Sánchez en San Isidro, Maximiliano Schwarz en Camioneros.

Camioneros (RG) 12 – 1 Intevu FC (RG)

Camioneros: Jonatan Salazar (2), Facundo Perpetto (2), Jeremías Ponce (2), Erik Zaraza, Franco Andrade, Alejandro Godoy, Emanuel Adasme y Elmer Tapia.

Intevu FC: Nehuen Benítez.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsado Matías Aguila en Intevu FC.

ADEFU 3 – 1 Defensores del Sur

ADEFU: Ivanna Martín, Tatiana Ruiz y Lucía Márquez.

Defensores del Sur: Priscila Soto.

Arbitros: Rodrigo Bravo y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsada Pilar Alejandra Allende en ADEFU.

O’Higgins 3 – 1 Los Troncos

O’Higgins: Karen Ramírez, María Luján Villarroel y Gisela Sielas.

Los Troncos: Emilse Santellan.

Arbitros: Diego Marín y Blanca.

Gimnasio: Fortaleza Verde (Camioneros).

Incidencias: Expulsada Karen Ramírez en O’Higgins.

Síntesis – Ushuaia

HAF 4 – 5 Defensores del Sur

HAF: Damián Nicoliello (2), Agustín Oberto y Lucas Brun.

Defensores del Sur: Aaron Camino (3), Haitken Lara y Francisco Chávez.

Arbitros: Nicolás Barrios y Julio Mereles.

Gimnasio: Municipal Cochocho Vargas.

Incidencias: No se registraron.

Escuela Municipal 9 – 0 Campolter

Escuela Municipal: Sol Jara (2), Valentina Grandis (2), Selena Jauch (2), Paula Pino, Lorena González y Yasna Godoy.

Arbitros: Miranda y Alderete.

Gimnasio: Municipal Cochocho Vargas.

Incidencias: No se registraron.