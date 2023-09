Enfermería: Importante resolución de Salud

En el Garrahan, Carla Vizzotti anunció que licenciadas y licenciados en enfermería podrán certificar su especialidad a través de un examen Se trata de una medida histórica para la enfermería que hace efectivo el acceso de licenciados y licenciadas a la especialidad en una tarea fundamental del sistema de salud.

BUENOS AIRES.- En el Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, firmó la resolución ministerial que permite a licenciadas y licenciados en enfermería certificar a través de un examen su especialidad de Enfermería en la Atención del Paciente Crítico: Neonatal, Pediátrico y Adulto –en cada uno de sus perfiles– y la especialidad de Enfermería en Salud Materno infantil y del adolescente. Esta medida significará una jerarquización salarial para quienes acrediten su especialidad.

Se trata de una medida histórica que hace efectivo el acceso a la especialidad en una tarea fundamental del sistema de salud y que contribuye al reconocimiento del valor del trabajo, a su jerarquización y a la equidad de oportunidades para la enfermería en materia laboral, además de constituir un avance en el ejercicio legítimo de derechos.

“Acá se firma la resolución ministerial, se planta esta bandera, pero hay que seguir para que llegue a cada rincón del país”, destacó Vizzotti y, en este sentido, celebró que “todos los eslabones de la cadena para que pasen estas cosas, tengamos la misma mirada de lo que significa el Estado, de lo que significa el equipo de salud, esa mirada comunitaria que jerarquiza e incluye a todas las profesiones”.

Además, la ministra sostuvo que “esto implicó la decisión política de un Ministerio de Salud presente y activo que creó una Dirección de Enfermería que origina que haya personas pensando cómo generar estrategias”. En esta línea, detalló que “había que cambiar y revisar normativas, y nada de eso se hizo atrás de un escritorio sino que se pensó de forma colectiva para que realmente suceda”.

Por último, la titular de la cartera sanitaria nacional indicó que “necesitamos unirnos para sostener este Estado presente que toma decisiones, que prioriza la salud, los equipos de salud, la articulación, que escucha, gestiona y genera estas acciones concretas para mejorar la calidad de laburo de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras agradecer al Consejo de Administración del hospital, a las trabajadoras y trabajadores y a los gremios “que nos han acompañado desde el comienzo en todos estos cambios”, el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia, explicó que “después de la ley 24.004 del año 93, que regula el ejercicio profesional, y después del 2011, donde se establecieron estas especialidades, faltaba avanzar en la jerarquización de la enfermería como algo indispensable, no solamente por lo que hace al rol sanitario, sino también por tener un reconocimiento a su trabajo y desde el punto de vista social”.

En ese sentido, el secretario celebró la presente medida y manifestó que “es fundamental para que se pueda derramar, no solamente en los hospitales nacionales, en los descentralizados, los SAMIC, sino también que pueda tener la expectativa de que avance en otras jurisdicciones”.

En la misma línea, el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, celebró que “ahora tenemos todas las posibilidades, la residencia, el examen, a través de la resolución que firma hoy la ministra, y además una excepción de reconocimiento, porque hay mucha gente que hace muchos años ejerce la enfermería y lo hace claramente con un montón de conocimientos adquiridos”. Y continuó: “Esos conocimientos adquiridos se pueden validar y no es necesario dar el examen si se cumple con una serie de requisitos importantes”.

A su turno, la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Gabriela Bauer, expresó: “Hoy es un día de mucha alegría. Recuerdo que cuando empecé a trabajar como pediatra, la primera que me recibió en el consultorio fue la enfermera Clara que se jubiló sin ser especialista habiendo ejercido la especialidad. Como ella, hay varios profesionales que no la tenían. Pero a partir de hoy esto es un derecho conquistado por ustedes, acompañado, entendido y pedido por los gremios, que trabajamos mucho desde el Consejo, y que sin la voluntad política del ministerio no hubiera sido posible”.

La nueva resolución

La resolución ministerial firmada ayer por la ministra instruye a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras a convocar la constitución de comisiones especiales de evaluación a fin de realizar el llamado a examen para licenciados y licenciadas en enfermería en la especialidad de Enfermería en la Atención del Paciente Crítico: Neonatal, Pediátrico y Adulto –en cada uno de sus perfiles– y la especialidad de Enfermería en Salud Materno infantil y del adolescente.

Las comisiones especiales de evaluación podrán aprobar los respectivos perfiles y por el plazo de un año desde la publicación de la medida –prorrogable por un plazo equivalente si así lo estipulara la mencionada Dirección Nacional– podrán exceptuar de la realización del examen escrito, teórico-práctico.

La Ley 24.004 y su Decreto Reglamentario 2497/93 establecieron las condiciones para el ejercicio profesional de la enfermería en el ámbito nacional, determinando que el control del ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula respectiva será realizado en el ámbito del Ministerio de Salud. En el año 2011, se aprobó por resolución 199/11 el listado de las Especialidades de Enfermería antes citadas.

Desde la aprobación del listado de especialidades reconocidas por este Ministerio, se han entregado certificados de especialista a licenciadas y licenciados en enfermería solo a aquellos que han acreditado poseer certificado de residencia completa, por lo que esta nueva normativa hace operativo el derecho a obtener la certificación de especialista por evaluación de comisiones especiales, y en el entendimiento de que la formación debe ser continua y de calidad, propone la diferenciación de los tres campos de la especialidad de Enfermería en la Atención del Paciente Crítico: Neonatal, Pediátrico y Adulto.

Además, se incorpora en la resolución una cláusula transitoria que facilita el acceso a la certificación a las y los licenciados que vienen ejerciendo la especialidad de larga data, posibilitando la excepción al examen escrito y el teórico práctico a los que acrediten tener diez años de graduado de la profesión, cinco años de ejercicio de la especialidad consecutivos e inmediatos anteriores a la fecha de solicitud y 300 horas de capacitación vinculada a la especialidad en los últimos cinco años.

Esta nueva normativa contribuye al reconocimiento del valor del trabajo específico realizado en estos dominios, a su jerarquización y a la equidad de oportunidades para la enfermería en materia laboral, además de constituir un avance en el ejercicio legítimo de derechos.