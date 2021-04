Enérgico rechazo a Patricia Bullrich

COMPARTIR

















Fueron enérgicamente rechazados los dichos de la líder macrista Patricia Bullrich respecto a la entrega de las Islas Malvinas a cambio de vacunas del laboratorio Pfizer. El gobernador Gustavo Melella reclamó que pida “disculpas públicas”; mientras que legisladores del Partido Verde impulsarán una declaración de “Persona no grata”.

RIO GRANDE.- Enérgicos rechazos surgieron ayer por las declaraciones públicas de Patricia Bullrich, presidenta del PRO (partido del expresidente Mauricio Macri), quien en una entrevista televisiva declaró: “a las Malvinas se las podríamos haber dado” al hablar de las supuestas exigencias que el laboratorio Pfizer le impuso a la Argentina para la venta de vacunas contra el Covid-19.

El gobernador Gustavo Melella fue uno de los primeros en reclamar “disculpas públicas” por parte de Bullrich. Con el transcurrir de las horas se conocieron otras expresiones de autoridades provinciales. Los legisladores del Partido Verde anunciaron un proyecto para declarar a Bullrich “Persona no grata” y el legislador radical Federico Sciurano sostuvo que “es lamentable, repudiable, triste y de una profunda ignorancia declarar” lo que dijo la líder del PRO.

El gobernador Gustavo Melella expresó: “Como legítimo Gobernador de las Islas, como argentino, pero sobre todo como representante del pueblo fueguino, siento pena e indignación por los dichos de la exfuncionaria macrista”.

“En su afán por criticar al Gobierno de Alberto Fernández y en el marco de una eterna campaña electoral, la señora Bullrich ha perdido todo tipo de sentido común y el decoro que debe tener un dirigente político. Sus declaraciones, sin embargo, no debieran asombrarnos porque se enmarcan en lo que constituyó una verdadera política de Estado de Juntos por el Cambio en la Causa Malvinas durante los cuatro años de su gestión”.

“Estas declaraciones ponen de manifiesto las verdaderas intenciones que tiene la derecha respecto a la soberanía, a la historia y al sentimiento de los argentinos. Para Bullrich y sus socios políticos, nuestras Malvinas son apenas un instrumento de cambio, una mercancía más en sus negociados internacionales, siempre al servicio del imperialismo y del colonialismo más rancio y en contra de los verdaderos intereses de la Patria”.

“Desde el lugar que hoy ocupo, honrado por el voto de los fueguinos y las fueguinas, exijo a Bullrich que se retracte y pida disculpas públicas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros veteranos de guerra y a las familias de los héroes que descansan en el Cementerio de Darwin”.

Legisladores del Partido Verde

Tras sus declaraciones entreguistas, en relación a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el bloque del Partido Verde en la Legislatura presentará un repudio a los dichos y la declaración de “Persona no grata” en la Provincia a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, partido político del expresidente Mauricio Macri.

Desde el bloque del Partido Verde las legisladoras María Laura Colazo y Victoria Vuoto, y el legislador Jorge Colazo; señalaron: “Repudiable actitud de Patricia Bullrich, dirigente de Juntos por el Cambio, de sugerir la entrega de nuestras Islas Malvinas a los ingleses a cambio de vacunas para Argentina”.

“Sus expresiones ofenden la memoria de los veteranos de guerra y de los héroes que dejaron su vida en Malvinas y a todo el pueblo argentino. En particular a los fueguinos y fueguinas”.

“Vamos a presentar en la Legislatura un repudio a esos dichos y la declaración de Persona no grata en la Provincia. Los fueguinos y fueguinas somos custodios de la causa, mantenemos viva la memoria y el reclamo firme de soberanía sobre nuestras Islas”.

Declaraciones inadmisibles

Federico Sciurano, legislador de la Unión Cívica Radical, expresó: “Es lamentable, repudiable, triste y de una profunda ignorancia declarar eso. Muchos argentinos dieron la vida por nuestra Patria y nuestra soberanía, y estas declaraciones parecen una burla frente a la inadmisible usurpación de nuestras Islas Malvinas”.

“La Causa Malvinas es una cuestión de soberanía y de amor a la Patria, de ninguna manera dirigentes pueden expresarse como lo hizo Patricia Bullrich. Es una falta de respeto y me genera profunda vergüenza”.

Concejales de Río Grande

Concejales de Río Grande expresaron el “más enérgico repudio a los dichos irresponsables de la representante de la oposición. Si hay un asunto que debe unir a todos los argentinos de bien, ese es la defensa acérrima de la soberanía de la Patria, la memoria y el honor a nuestros caídos en combate y veteranos de la guerra de Malvinas”.

“En un tema tan caro al sentir argentino, no se pueden largar palabras tan livianamente para después retractarse y pretender que nuestro pueblo no ha sentido la ofensa, que no hay daño a reparar o que nada ha sucedido” señalaron los ediles.

En otro párrafo del documento, firmado por todos los concejales, señalaron: “Hechos como este no pueden ser minimizados, relativizados, mucho menos ignorados, puesto que entendemos que las políticas de Estado relacionadas con la soberanía argentina no pueden permitir fisuras con origen en ninguna expresión política de nuestro país”.

Otras expresiones

El vicepresidente del CECIM La Plata, Hugo Robert, dijo que los dichos de la presidenta del PRO es “la confirmación de lo que para el PRO significa Malvinas, como lo demostraron a lo largo de todo su gobierno, no hay soberanía sobre las Malvinas, es un espacio más de negocios donde hay que ver qué se puede obtener sin comprender en absoluto que más allá de ser un conflicto que mantenemos con el Reino Unido es una ventana hacia el Atlántico Sur para mirarnos como un país marítimo como el que somos”.

Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM, también repudió los dichos de Patricia Bullrich y dijo que fueron “con una impunidad que no solo indigna, lastima el corazón a los que nos tocó ir a Malvinas y ofende al conjunto del pueblo argentino. Invitamos a que seamos millones los que le digamos a Patricia Bullrich, dirigentes como vos Nunca Más”.

La Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina “2 de Abril” también manifestó su repudio de los dichos de Patricia Bullrich; “más aún por el sarcasmo y leve sonrisa con la que lo manifestara” y agregaron que “la vida de nuestros héroes no debe ser desconocida por el pueblo y mucho menos por nuestros representantes”.