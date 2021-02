En Ushuaia y Río Grande hubo pedidos de justicia

COMPARTIR

















El femicidio ocurrido en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, caló hondo también en Tierra del Fuego. Asociaciones feministas organizaron concentraciones en Río Grande y en Ushuaia.

RIO GRANDE.- Con concentraciones frente a la Torre de Agua de Obras Sanitarias, en Río Grande y frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia, en Ushuaia; agrupaciones feministas se sumaron al reclamo de justicia que en varias localidades del país se realizaron por el caso de femicidio del que resultó víctima Ursula Bahillo, quien fue asesinada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Ana Villanueva, militante feminista, dijo que “hoy puntualmente es Úrsula, pero no nos olvidamos que una mujer muere en la Argentina cada 30 horas; estamos casi a diario ante la terrible realidad de que las mujeres siguen muriendo; denuncian ante la justicia, se presentan ante la policía; se toman medidas restrictivas y sin embargo, el sistema machista sigue cobrando la vida de las mujeres”.

Villanueva indicó que “esto da cuenta de algo que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo; esta militancia feminista tiene que ver con romper un sistema, que es el sistema patriarcal, en el cual los hombres se cubren y se protegen entre sí, en este caso con la complicidad fuerte de la policía, hubo 18 denuncias -no es que no se denunció-, la policía no accionó, la justicia -en algunos casos- también comete las mismas violaciones contra los derechos de las mujeres sin garantizar las protecciones que son necesarias para que más mujeres no mueran”.

Más adelante expresó: “Hoy reflexionábamos con un grupo de compañeras de que cada una de nosotras tiene una amiga que en algún punto o algún momento de su vida ha sido violentada, una amiga, una conocida o una familiar, pero los hombres casi ninguno tiene amigos violentos. Entonces, las cuentas no nos cierran”.

Villanueva reclamó que “por algún lugar hay que empezar a romper estas complicidades que tienen que ver con que los hombres silencian y protegen a los hombres violentos. Cuando rompamos ese círculo y ese sistema, creemos que vamos a comenzar a arrancar a discutir estas problemáticas desde otro lugar”.

En Río Grande participaron las agrupaciones Ni una Menos, Colectiva Feminista, la RIA Corriente Crítico-Feminista (a la cual pertenece Ana Villanueva) y militantes sindicales.