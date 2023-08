En Ushuaia, simultáneas y San Martín

A las 14:00, en el Ala B de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Avenida Hipólito Yrigoyen 879), organizada por Bienestar Estudiantil (con el acompañamiento del Círculo de Ajedrez capitalino y Peón Vuelve Ushuaia), el Candidato a Maestro (CM) Juan Carlos Arias brindará simultáneas a estudiantes, profesores y personal no docentes de la UNTdF.

RIO GRANDE.- Mientras que el sábado 12 (15:00, en el SUM de la Panadería del Ex Presidio)se disputará el Abierto “Libertador General San Martín” (suizo, 4 rondas, 12’ + 2”), organizado por la Asociación del Museo Marítimo, y la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, con la fiscalización del CAdU, para Sub 12, Sub 18 y Libre, con inscripción libre y gratuita.