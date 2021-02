En Forja “se burlan de los riograndenses”

COMPARTIR

















“Se burlan de los riograndenses que nos pagan el sueldo”, dijo el concejal Raúl von der Thusen en respuesta a críticas que realizaron sobre su persona los integrantes de Forja, quienes lo calificaron de “patrón de estancia” y de “autoritario” debido a cómo se manejó la sesión preparatoria donde se definió su reelección en la Presidencia.

RIO GRANDE.- “Es costumbre del bloque Forja declarar como lo hicieron cuando quieren esconder algo por detrás. Claramente es la falta de trabajo y cubrir a algunos concejales que todavía estaban de vacaciones en la costa y lo dije ese mismo día. Si un concejal de un bloque estaba de vacaciones les pido que tengan un poco más de responsabilidad con respecto a la realidad que vivimos en Río Grande”, expresó Von der Thusen.

Al hacer referencia a los dichos de Javier Calisaya manifestó que “el Concejal llegó de vacaciones 24 horas antes de la sesión y lo único que hizo fue criticarme. Prefiero que Calisaya me diga patrón de estancia y no que un vecino me diga que me está pagando un sueldo sin hacer nada. Yo estoy trabajando y los que me critican son los que estaban de vacaciones en la costa atlántica”.

Al referirse a lo decidido por la concejal Cintia Susñar, quien no dio el voto afirmativo para que él vuelva a ser elegido como Presidente, señaló: “Ser del mismo bloque no quiere decir que debemos estar de acuerdo en todas las decisiones; en las próximas horas seguramente nos reuniremos para poder trabajar en conjunto con ella”.