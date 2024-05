El título del Apertura de Handball para San Martín

En una final que comenzó a definirse a poco de iniciado el segundo tiempo, San Martín venció anteayer por 35-25 (PT: 16-15) a Real Madrid “A”, y se quedó con el título del Campeonato Apertura 2024 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComhandTdF).

RIO GRANDE.- En el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas, el plantel que este año cambió de denominación y tuvo como entrenador a Nicolás Salinas, debutante a nivel local en dicha función (durante la temporada 2023 el plantel compitió como Metalúrgico, con Marcelo Triviño en el rol de DT), estuvo siempre en la delantera (a excepción de tres igualdades, todas en el inicio y en el final de esa primera mitad), tomando una ventaja máxima de 4 goles (11-7, a los 15’).

El xeneize se recuperó de a poco, pero tras el 15-15 nunca más pudo equilibrar a su rival.

Pese a que contó con una marca personal, y durante gran parte del encuentro se ubicó como extremo izquierdo, el central del campeón, Juan Manuel Soria (goleador y mejor jugador del torneo) fue el mayor anotador del cotejo, con 7 tantos (2 desde los 7 metros, sobre 6 intentos), uno más que su compañero, el extremo derecho Cristian Pérez. También en loas azules, Exequiel Alvarez (5 goles y 3 asistencias) fue escogido la figura de la final, y para Matías Lupani fue la distinción de mejor arquero del campeonato (con 12 paradas y una efectividad del 35 % el sábado). ABRAZO. Balza habilita a Hidalgo. Pegados al área, jardín, C. Pérez, Flores y Herrera.

Enfrente, Facundo Balza (7 asistencias), Jonatan Berger y Zacarías Ramírez aportaron 4 goles. Flores contribuyó con 4 pases-gol.

El camino

En las semifinales, San Martín (1° en la ronda preliminar) había superado con holgura a Real Madrid “B” (5°), por 39-16 (PT: 16-11). Mientras que Real Madrid “A” (3°) venció por 5-4 en la definición por penales a Universitario (2°), tras el 28-28 en los 60’ reglamentarios (Uni igualó a falta de 15”).

De dicha instancia se había bajado Escuela Municipal de Ushuaia (4°), por inconvenientes en el traslado.

La final

A las órdenes de Fabricio Vinderola y Camila Medina se inició el juego, rayando las 14:00 del sábado. El Decano se adelantó dos veces, por la mínima ventaja, y la pudo duplicar cuando transcurría el sexto minuto (4-2).

Inmediatamente después de que Lupani le detuviera el primer penal de la tarde a Balza (que del rebote estableció el 3-4), Soria venció desde los 7 metros a Rodríguez.

Hubo tres goles de diferencia merced a un doble del pivote Ariel Herrera (7-4), luego de una larga asistencia del portero que hizo escala previa en Pérez.

Antes de los 15’ tanto Alvarez como Braian Ojeda se hicieron presentes en el tanteador, ampliando la brecha a cuatro (10-6). La recuperación llegaría de la mano de la dupla Berger-Balza, más un par de incursiones ofensivas de Martín Aparicio.

Zacarías Ramírez fue efectivo desde la línea (1/4 en penales para los suyos), y dejó el marcador 10-11, a los 18’. Aunque un minuto y medio más tarde, por la misma vía, desperdició la oportunidad de empatar.

San Martín tomó aire (14-11), a los 24’, mientras que su adversario falló las tres veces consecutivas que atacó. Hasta que llegó el mejor momento del refuerzo ushuaiense Ariel Hidalgo: asistido por Balza primero, luego concretando dos acciones individuales, estableció el 15-15, a menos de 1’ para el entretiempo

Sobraron minutos

San Martín se adelantó 18-15 en el arranque del ST, Berger y Zacarías Jardín descontaron (17-18). Y en los 5’ precedentes, se comenzó a delinear la victoria, con varias pérdidas en quien sería subcampeón, y la acertada conducción de Maximiliano Cáceres (dio 4 pases gol) y del capitalino Facundo Pérez en el contrario (con un global del 65 % en ofensiva).

Ese 23-17 fue irremontable, después hubo otro parcial (4-0) que acercó al título a los del bulevar O’Higgins. Las individualidades de Real ya no eran tan eficientes como antes del descanso largo, y todos los seguidores del nuevo campeón (hubo unos 175 espectadores, en el reducido perímetro del rectángulo municipal) desataron los festejos cerca de las 15:22.

SAN MARTIN 35 – 25 REAL MADRID “A”

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

16.Matías Lupani -22 -12 -13 0 1.Rodríguez -32 -8 -3 0

76.Cristian Pérez 6 0 0 0 3.Martín Aparicio 3 3 3 0

6.Braian Ojeda 3 1 0 1 18.Ariel Hidalgo 4 4 0 2

10.Juan Soria 7 3 3 2 7.Jonatan Berger 4 2 0 0

8.Ariel Herrera 4 1 0 1 11.Flores 2 0 1 4

11.Exequiel Alvarez 5 2 2 3 9.Facundo Balza 4 3 6 7

3.Martín Montaña 1 0 0 2 8.Zacarías Jardín 2 0 0 0

82.Juan M.Barría -3 -1 -1 0 1.Fernando Trujillo -3 -3 -3 0

14.Facundo Pérez 2 1 1 2 16.Zacarías Ramírez 4 0 4 0

9.Ezequiel Ampuero 1 1 0 0 13.Sosa 0 0 0 1

4.Nahuel Aguilera 1 0 0 0 5.Godoy 0 0 0 0

7.Maximiliano Cáceres 2 2 0 4 4.Muñoz 2 1 0 1

15.Diego Cossio 2 1 0 2 6.Jeremías Obispo 1 0 0 0

2.Martín Centurión 1 0 0 0

5.Pablo Triviño 0 1 0 0

E: Nicolás Salinas 35 11 8 18 E: Joaquín Obispo 25 13 14 15

No ingresaron: 23.Nicolás Pisano (SM); 12.Foschiatti, 15 Maidana (RMB). Progresión (c/5’): PT: 3-2/7-4/11-7/12-11/14-11/16-15. ST: 18-16/22-17/24-19/28-20/32-22/35-25. % ataque (goles/remates): SM 65 % (35/54), RMB 48 % (25/52). % arqueros (atajadas/tiros al arco): SM 34 % (13/38): Lupani 35 % /12/34), Barría 25 % (1/4); RMB 24 % (11/46): Rodríguez 20 % (8/40), Trujillo 50 % (3/6). Penales: SM 8 (3 goles: Soria 2, Cossio; 2 atajados por Rodríguez a Soria; 3 desviados: Soria 2, Alvarez), RMB 4 (1 gol: Ramírez; 1 atajado por Lupani a Balza; 2 desviados: Balza y Ramírez). Pérdidas/Recuperos: SM 20/7; RMB 23/4. Exclusiones: SM 3 (Cossio, C. y F.Pérez), RMB 5 (Muñoz 2, Hidalgo, Flores y Sosa). Amonestados: SM 0, RMB 3 (Aparicio, Hidalgo y Flores). Descalificados: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Camila Medina. Mesa de control: Caciana Almonacid (planillera)/Leandro Hrernández (cronometrista)/Gonzalo Figueroa (veedor). Motivo: Apertura ComHandTdF (mayores masculino, Final). Gimnasio: Malvinas Argentinas (18/05). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.