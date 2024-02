El tercer torneo, para TdF Beach Río Grande Sub 19

Los varones de TdF Beach Río Grande Sub 19 se quedaron con el primer puesto en el 3° Torneo de Handball Playa del presente año, disputado el pasado sábado 24 en el arenero de Bilbao.

RIO GRANDE.- Excepto en el juego inicial, donde los juveniles se impusieron en sets corridos Real Madrid (con parciales de 28-20 y 31-16), en los demás encuentros se debió recurrir al tie break (shoot-out) para dirimir al ganador. A COBRAR. Santiago Fernández dejó atrás a Jeremías Obispo, y define ante Leonardo Cortez.

Los xeneizes salieron de perdedores frente a Tata Beach Río Grande (15-24/29-20/7-4), elenco que en el cierre de la ronda clasificatoria se quedó con el invicto de los futuros campeones (16-24/26-12/9-4).

Los tres conjuntos terminaron con saldo de 1-1 en tal instancia, y debió recurrirse a la diferencia de sets para definir los finalistas, pasando al encuentro decisivo TdF Beach Río Grande Sub 19 (3-2) –clasificado de antemano- y Tata Beach Río Grande (3-3), quedando eliminado Real Madrid (2-3), cuya única posibilidad era que los pibes consiguieran su segundo triunfo.

En la final, TdF Beach Río Grande Sub 19 sacó una gran ventaja en los 10’ del primer set (20-12), con 12 tantos de Franco Morandi y 8 de Santiago Fernández, quienes serían los dos máximos anotadores del certamen. Tata Beach Río Grande dominó en el segundo parcial, que se adjudicaría por 30-27, con 14 anotaciones de Lautaro Barrios, y 10 de Lautaro Gaona. También hubo grandes atajadas de Guido Monchietti (se llevó el premio a la valla menos vencida) y Leonardo Cortez. Y en la definición rápida los Sub 19 revirtieron el traspié del partido anterior.

A Santa Cruz PREMIADOS. Franco Morandi (goleador) y Guido Monchietti (valla menos vencida), ambos de TdF Beach RGA Sub 19.

TdF Beach, con un plantel de 7 jugadores (nacidos entre 2004 y 2009) y entrenado por Fernando Cobián, viajará hoy a El Calafate, donde entre mañana y el domingo 3 de marzo se disputará un torneo enmarcado en la Fiesta Nacional del Lago (se conmemora el 146° Aniversario del bautismo del Lago Argentino). En el Libre masculino hay 6 equipos (2 zonas de 3).

POSICIONES FINALES

P/Equipo J G P Sf Sc Tf Prom. Tc Prom. Df.

1.TdF Beach Río Grande Sub 19 3 2 1 5 3 142 23,67 110 18,33 +32

2.Tata Beach Río Grande 3 1 2 4 5 118 19,17 127 21,17 -9

3.Real Madrid 2 1 1 2 3 80 20,00 103 25,75 -23

Nota: en la cantidad de goles y promedios no se tienen en cuenta los shoot-out.

GOLEADORES

O/Jugador Equipo G %

1.Franco Morandi TdF Beach 56 39

2.Santiago Fernández TdF Beach 48 34

3.Lautaro Barrios Tata Beach 38 32

4.Lautaro Gaona Tata Beach 36 30

5.Joaquín Obispo Real Madrid 30 37

O/Jugador Equipo G %

6.Thiago Cobián Tata Beach 30 21

7.Bruno Pastori TdF Beach 18 13

8.Máximo Navarro Real Madrid 14 17

9.Alan Rivera TdF Beach 14 10

10.Nicolás Godoy Real Madrid 12 15

Nota: % sobre los goles de su equipo.

3° TORNEO DE VERANO – RESULTADOS

Partido 1: TdF Beach Río Grande Sub 19-Real Madrid 2-0 (28-20/31-16). Goleadores: TdF Beach Río Grande Sub 19 (7.Santiago Fernández 20; 9.Alan Rivera y 15.Bruno Pastori 12; 10.Franco Morandi 10; 5.Guido Monchietti 5; 6.Federico Bernal); Real Madrid (19.Joaquín Obispo 16; 10.Nicolás Godoy 6; 2.Galo Polo y 15.Máximo Navarro 4; 6.Leandro Muñoz 3; 14.Agustín Flores 2; 5.Armada 1; 3.Márquez y 18.Maximiliano Iglesias). Partido 2: Tata Beach Río Grande-Real Madrid 1-2 (24-15/20-29/4-7). Goleadores: Tata Beach Río Grande (6.Thiago Cobián 16; 8.Lautaro Barrios 14; 11.Lautaro Gaona 10; 77.Thiago Flores 4; 7.Jeremías Obispo y 15.Leonardo Cortez); Real Madrid (19.Jo.Obispo 14; 15.M.Navarro 10; 3.Márquez 8; 10.N.Godoy 6; 2.G.Polo, 5.Armada y 14.A.Flores 2). Shoot-out: Cobián (TdF) 0-0; Navarro (RM) 2-0; Gaona (TdF) 2-2; Godoy (RM) 4-2; Je.Obispo (TdF) 2-4; Polo (RM) 4-2; Flores (TdF) 4-4; Márquez (RM) 6-4; Barrios (TdF) 4-6; Jo.Obispo (RM) 7-4. Partido 3: TdF Beach Río Grande Sub 19-Tata Beach Río Grande 1-2 (24-16/12-16/4-9). Goleadores: TdF Beach Río Grande Sub 19 (4.F.Morandi 22; 7.S.Fernández 12; 9.A.Rivera 2); Tata Beach Río Grande 1-2 (11.L.Gaona 12; 8.L.Barrios 10; 7.Je.Obispo 6; T.Cobián 4). Shoot-out: Fernández (TdF) 0-0; Cobián (Tata) 2-0; Monchietti (TdF) 2-2; Gaona (Tata) 4-2; Morandi (TdF) 4-4; Barrios (Tata) 6-4; Pastori (TdF) 4-6; Flores (Tata) 7-4; Federico Bernal (TdF) 4-7; Barrios (Tata) 9-4. Partido 4 (Final): TdF Beach Río Grande Sub 19-Tata Beach Río Grande 2-1 (20-12/27-30/7-4). Goleadores: TdF Beach Río Grande Sub 19 (4.F.Morandi 24; 7.S.Fernández 16; 15.B.Pastori 6; 6.F.Bernal 1)-Tata Beach Río Grande (8.L.Barrios y 11.L.Gaona 14; 6.T.Cobián 10; 4.T.Flores 4). Shoot-out: Morandi (TdF) 2-0; Cobián (Tata) 2-2; Monchietti (TdF) 4-2; Gaona (Tata) 2-4; Morandi (TdF) 6-2; Je.Obispo (Tata) 2-6; Pastori (TdF) 7-2; Flores (Tata) 2-7; Bernal (TdF) 7-2; Barrios (Tata) 4-7.