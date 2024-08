El Senado avanza con reformas jubilatorias

El Senado retomó ayer, en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, el debate del proyecto que incrementa los haberes jubilatorios y modifica la fórmula de movilidad, que viene de ser aprobado en la Cámara de Diputados en junio.

BUENOS AIRES (NA).- La reunión tuvo carácter informativo; según especificó la senadora y titular de la Comisión de Trabajo y Previsión, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), el objetivo es dictaminar la próxima semana.

Los emisarios de la Casa Rosada resaltaron la coincidencia con el artículo primero del proyecto que cuenta con media sanción en Diputados y que rescata la actualización de los haberes jubilatorios con la actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así, estarían dispuestos a recomponer la pérdida que sufrieron las jubilaciones en enero, que fue del 8,1 por ciento.

Uno de los principales expositores fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en defensa de los intereses del Ejecutivo, y otro de los disertantes fue el titular de la ANSES, Mariano de los Heros.

Guberman desglosó el proyecto que tuvo media sanción en Diputados en los aspectos que, para su criterio, atentan contra el objetivo del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de conseguir el déficit cero.

“Voy a ir a cuestiones concretas que tienen que ver el impacto del proyecto en las cuentas públicas como vino de Diputados”. En esa línea, explicó que “este año no hay otra posibilidad, porque no hay ninguna forma de financiamiento para el Gobierno, que no sea la recaudación de impuestos.

En su cierre, el economista reflexionó: “No venimos a discutir la equidad ni la justicia de la medida, sino venimos a exponer desde nuestra visión cuál es el impacto fiscal de todo esto.

La exposición de De los Heros, en tanto, fue en la misma línea discursiva que la de Guberman.

Para el titular de la ANSES, el DNU del Gobierno que modificó la fórmula jubilatoria y le otorgó un bono a los jubilados fue para “restablecer un orden”, y “no solucionar todos los problemas porque los problemas tienen décadas”.

“El Gobierno nacional partió de un déficit fiscal enorme, pero algo que yo no escuché durante las exposiciones que el déficit fiscal tiene una contrapartida que es la inflación que sufrió los últimos años el país. Fue lo que deterioró e hizo caer en más del 40 por ciento el poder adquisitivo de los jubilados”, cargó De los Heros que tenía de frente a referentes K.

Según De los Heros, el accionar del Palacio de Hacienda con el DNU fue el de restablecer “el concepto de movilidad” y sumó: “No pretende recuperar o restablecer la justicia en la que incurrieron anteriores gobiernos. Eso deberá ser motivo no de una ley de movilidad, sino de una ley de recuperación”.

En el final, De los Heros fue más claro que Guberman y admitió que Economía está “dispuesto a cubrir la inflación de enero”.