El sábado se juega la primera final Camioneros-Defensores

La Liga Oficial de Fútbol, a través del Departamento de Futsal AFA, confirmó que la primera final masculina en la máxima división entre Camioneros y Defensores del Sur se jugará el sábado 8 del corriente mes en las instalaciones de la Fortaleza Verde a partir de las 20 horas.

RIO GRANDE.- El Torneo Apertura de Futsal AFA en Primera A comienza a definirse; la final será al mejor de tres juegos, quien primero llegue a dos triunfos será el flamante Campeón, estimándose que la revancha será el miércoles venidero y en caso de ser necesaria una tercera y definitoria igualdad, la misma será el sábado 16 de junio.

Esta noche habrá reunión en la sede de la Liga, allí se va a definir todos los detalles de la primera final, y deberá aclararse qué sucederá en caso de igualdad al cierre de los 40 minutos reglamentarios, dado que en el punto de las finales, no se especifica si habrá alargue de 10 minutos divididos en dos tiempos de 5, o si directamente se definirá al ganador desde el punto penal.

Lo que sí está confirmado que por lo menos una fecha deberán descansar Sebastián Delfor y el juvenil Jeremías Ponce, ambos expulsados con roja directa por agresiones a rivales

Copa Provincial

La Copa Provincial Tierra del Fuego 2024 Futsal AFA de Clubes y Selecciones será una nueva competencia que tendrán las Ligas de Río Grande y de Ushuaia.

Participarán las siguientes categorías masculinas: 9na. (2017-2018), 8va. (2015-2016), 7ma. (2013-2014), 6ta. (2011-2012), 5ta. (2009-2010), 4ta. 2007-2008), 3ra. (2004, 2005 y 2006).

Categorías femeninas: 4ta. (2007-2008), 5ta. (2009-2010), 6ta. (2011-2012). Se llevará a cabo un mini torneo en 7ma., 8va. y 9na. Femenino.

Cada categoría tendrá dos equipos de Río Grande y 2 equipos de Ushuaia en la Fase Provincial tanto en masculino como en femenino. Cada Liga resolverá la etapa local con sus correspondientes reglas.

La fecha de realización del Provincial será el sábado 13 y domingo 14 en Río Grande. La inscripción tendrá un valor de $10.000 por equipo (costea el arbitraje).

La lista de buena fe constará con 14 jugadores como máximo, y 10 como mínimo; el cuerpo técnico estará integrado por 2 personas como mínimo y 5 como máximo.

La lista de buena de será la misma de juego enviada por cada Liga con anticipación a cada club participante. El carnet de cada Liga será el que acredite identidad a cada jugador; ante cualquier reclamo deberán presentar DNI original.

Quedará conformado el Comité Provincial de Organización por dos personas que designará cada Liga y tendrán en su poder: Tribunal de Disciplina; Designación de Arbitros; Organización de los Partidos.

La Etapa Provincial será a único partido; en caso de igualdad habrá definición desde el punto penal. Ambos ganadores jugarán la final al día siguiente.

Tiempo de juego: 9na. y 8va. división (2 tiempos de 20 minutos, reloj corrido). 7ma. y 6ta. división (dos tiempos de 25 minutos, reloj corrido). 5ta. y 4ta. (dos tiempos de 20 minutos, reloj parado).

En femenino: 4ta. 5ta y 6ta. (dos tiempos de 25 minutos, reloj corrido); 7ma. 8va. y 9na. (dos tiempos de 20 minutos, reloj corrido.

Torneo de Selecciones

Lo jugarán las categorías Primera tanto en masculino como en femenino. Sub 20 (2004, 2005 y 2006), Sub 17 (2007-2008) y Sub 15 (2009-2010).

Los días de competencia será del 21 al 23 de junio en Río Grande a partidos ida y vuelta.

La Liga Oficial de Fútbol de Río Grande y la Liga Ushuaiense de Fútbol firmarán actas de acuerdo y pregonan el fin deportivo de seguir cruzando lazos de unidad deportiva, acordando que en el Futsal categorías Sub 13 y Sub 15, los equipos campeones obtendrán la plaza para disputar el Torneo Regional del Consejo Federal de Fútbol (CFFA) y Federación Patagónica 2024.