El sábado llega la segunda fecha, el domingo el Femenino

Este fin de semana no sólo será el turno de ver la segunda fecha del Campeonato Clausura en la máxima división, sino que también se presentarán las Damas, tanto en primera como en juveniles en la primera fecha del campeonato.

RIO GRANDE.- La cita será el domingo desde las 11:00 en La Soñada, la cancha de Universitario que posee en el Cono de Sombras, y si bien para esta oportunidad no estarán todas las alineaciones, sí lo harán las dos escuadras más competitivas del momento, las locales de Uni y Ushuaia Rugby Club, quien hasta último momento estuvo en duda. Estas dos escuadras además, son las únicas que presentan juveniles, por lo que jugarán dos encuentros entre sí.

A primera hora jugarán Universitario y Turú RC; desde las 11:20 lo harán Ushuaia RC frente a un combinado de Tolhuin y Orcas; 11:40 Universitario – Ushuaia RC en juveniles; 12:00 Tolhuin/Orcas vs. Turú Rugby Club; 12:20 Universitario vs. Ushuaia RC en primera; 12:40 Ushuaia RC vs. Universitario en juveniles; 13:00 Universitario vs. Tolhuin/Orcas y 13:20 Ushuaia RC vs. Turú RC.

Desde las 14:00 se realizará un entrenamiento en conjunto bajo las ordenes de los entrenadores provinciales de las distintas categorías.

El sábado por su parte, se jugará de forma íntegra la segunda fecha del campeonato de Mayores, todos desde las 16:00. En cancha del Verde, Río Grande RHC recibirá a Colegio del Sur, los dos elencos vienen de perder en su debut; en Tolhuin, el local recibirá a otro de los elencos poderosos, Ushuaia Rugby Club, mientras que en cancha de Universitario, el local se medirá ante Las Aguilas en el duelo estelar teniendo en cuenta que ambos viene de ganar en la primera fecha.

Los Pumas, confirmados

Los Pumas tienen su alineación definida para el enfrentamiento contra los bicampeones del mundo por la quinta fecha del Rugby Championship 2024. El partido se disputará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero este sábado desde las 18. Tras la goleada en Santa Fe por 67-27 a Australia, el staff técnico dirigido por Felipe Contepomi ha implementado tres cambios en el XV inicial para dar un nuevo golpe. El seleccionado argentino no les ganó nunca en la historia a los tres seleccionados del Sur en el mismo torneo y va en busca de la triple corona.

Como viene haciendo en este certamen, el head coach argentino decidió volver a poner a Franco Molina y a Pedro Rubiolo como titulares en lugar de Guido Petti y de Tomás Lavanini, quienes irán al banco de relevos. El otro que vuelve a ingresar al equipo titular es Joaquín Oviedo, quien jugará como octavo reemplazando a Juan Martín González. En cuanto a los tres cuartos, Contepomi resolvió mantener la misma línea, que viene de jugar muy bien frente a los Wallabies. La novedad está en que Tomás Albornoz se mantendrá como apertura en lugar de Santiago Carreras, quien será suplente.

El equipo de Los Pumas para recibir a Sudáfrica: 1-Thomas Gallo, 2-Julián Montoya (C), 3-Joel Sclavi, 4-Franco Molina, 5-Pedro Rubiolo, 6-Pablo Matera, 7-Marcos Kremer, 8-Joaquín Oviedo, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Tomás Albornoz. 11-Mateo Carreras, 12-Santiago Chocobares, 13-Lucio Cinti, 14-Bautista Delguy, 15-Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16-Ignacio Ruiz, 17-Ignacio Calles, 18-Pedro Delgado, 19-Guido Petti, 20-Juan Martín González, 21-Gonzalo García, 22-Santiago Carreras, 23-Matías Moroni.