El rumoreado MacBook M4 está a la vista

Apple ha anunciado que la próxima semana podría marcar el lanzamiento de un MacBook M4 y varios nuevos dispositivos basados en este chip, con el fin de respaldar la Inteligencia Apple.

Después de la reciente presentación del iPad mini de séptima generación, la compañía de Cupertino se prepara para «una emocionante semana de anuncios» que comenzará el lunes. Los rumores sugieren que se revelará el próximo paso en iOS 18, así como nuevos MacBook Pro, Mac Minis e iMacs, todos con el chip M4.

El jueves, Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing de Apple, publicó un mensaje en Twitter instando a los fanáticos a “mantenerse atentos”. La imagen que acompañaba el tweet presentaba un ícono de Finder que se transforma en el logo de Apple, lo que sugiere nuevos productos de Mac. Además, Joswiak nos anima a “marcar” nuestros calendarios, sugiriendo que Apple está lista para revelar sus planes de productos justo a tiempo para Halloween. Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

¿Cuándo serán lanzados los nuevos dispositivos de Apple?

Aunque no se espera un evento en video como el año pasado para los MacBook Pro M3, es probable que Apple presente estos nuevos modelos a través de comunicados de prensa, como hizo recientemente con el iPad mini. Se ha confirmado que el lanzamiento oficial de iOS 18.1 será el lunes, y el resto de la semana se dedicará a los nuevos Macs. Mark Gurman de Bloomberg, conocido por sus precisos rumores sobre Apple, ha informado que estos productos se lanzarán a finales de octubre.

Los rumores indican que Apple lanzará un MacBook Pro de 14 pulgadas de gama baja con el chip M4 base, además de versiones de 16 pulgadas con chips M4 Pro y/o M4 Max. También se espera un iMac de 24 pulgadas renovado para reemplazar el modelo M3. Aunque todos estos dispositivos serán similares a las versiones anteriores, muchos usuarios esperan que el notch que alberga la cámara desaparezca.

El lanzamiento más importante de la semana será el Mac Mini revisado, que se espera sea más pequeño que la versión M2 y que soporte tres puertos USB-C y una conexión HDMI. Queda por ver si algunos modelos de Mac Mini utilizarán el M4 Pro en lugar del M4 base.

El chip M4 hizo su debut con el iPad Pro de 2024 y se espera que ofrezca un rendimiento superior al del M3 en laptops, aunque se necesita verificar su rendimiento en pruebas. Esta nueva línea de productos tiene como objetivo mejorar el soporte para un NPU más potente en los dispositivos de escritorio de Apple, que facilitará las próximas características de Inteligencia Apple en macOS Sequoia.

Gurman también ha mencionado que Apple planea actualizar los MacBook Air con chips M4, posiblemente entre enero y marzo. Sin embargo, un nuevo Mac Studio de alta gama podría tardar más en llegar.